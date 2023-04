SPESIALCELLER: De nye cellene på spesialavdelingen på Ila fengsel er tilpasset innsatte som har sittet langtidsisolert og kan bli voldelige. Møblene er robuste, det er sensoren for å registrere pust og bevegelse og det er sluk i gulvene.

Ny avdeling for de sykeste innsatte: − Burde ha hatt en lengre behandlingsperiode i det psykiske helsevern

Nestor og rettpsykiater ser med glede på at det er etablert en avdeling for de aller sykeste på Ila fengsel. Hun etterlyser likevel langtidsplasser i psykiatrien for denne gruppen.

1. mai åpner en ny avdeling på Ila fengsel som har vært etterlyst i mange år. En spesialavdeling for de aller sykeste innsatte, som er voldelige og utagerende - og hvor de ansatte mistenker at det skyldes alvorlig psykisk sykdom.

På denne avdelingen blir de møtt av både fengselsbetjenter og helsepersonell fra Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark, som alle jobber på avdelingen fast. Denne modellen er helt ny i Norge og selve bygningen som huser denne gruppen har kostet nærmere 50 millioner å bygge.

– Dette er den gruppen innsatte som kanskje lider mest i norske fengsler. Avdelingen er delvis bemannet av helsepersonell fordi det er nødvendig, sa fengselsleder Tonje Sandal da hun viste VG rundt på den nye avdelingen.

For dette er en gruppe som i flere år ble sittende på eneromsceller - bortimot fullstendig isolert - i kjelleren på Ila fengsel. Så syke at de ikke kan være med de andre innsatte, men ikke syke nok for langtidsopphold i psykiatrien.

BAK GJERDER: Avdelingen for de aller sykeste innsatte ligger inne på et eget område på Ila fengsel, med egen luftegård og adkomst til brann og helse.

Blod, urin og avføring

Mange av dem fikk en voldsom forverring i helsen. For de ansatte kunne det bety at de kom inn på celler som var smurt inn i blod, urin og avføring, at de ble spyttet på eller utsatt for vold. Det betød også innsatte som ble så isolasjonsskadet at de trakk seg fullstendig inn i seg selv, nektet å komme ut av cellen i perioder og mistet evnen til å være med andre mennesker på en vanlig måte. Den brutale hverdagen ble blant andre skildret i dokumentaren «Fengslet og Forlatt» fra 2018.

Blant dem som gikk i bresjen for å finne bedre løsninger for denne gruppen er rettspsykiater Randi Rosenqvist. Gjennom flere tiår har hun jobbet hun med de innsatte i Norge som satt mest isolert og hadde størst psykiske helseproblemer. Med denne kompetansen ble hun hentet inn til å observere Anders Behring Breivik.

NESTOR: Rettspsykiater Randi Rosenqvist under rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærte seg prøveløslatt fra forvaringsdommen i 2022.

Men hennes hjerte nærmest var hele tiden denne gruppen som ikke ble skrevet like mye om i pressen som 22. juli-terroristen, som i 2016 saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene fordi han hadde sittet isolert i flere år.

Etterlyser psykiatrien

– Vi ser at de som har vært langvarig isolert på Ila, har fortløpende mistet fungeringsevnen og blitt dårligere. Hvis vi ser bort fra Behring Breivik, som har fått veldig spesiell oppfølging, ser jeg at andre innsatte blir dårligere av å være på enerom over lang tid. Det er destruktivt ødeleggende, sier Rosenqvist til VG.

Hun har selv jobbet for å få etablert den nye avdelingen for de aller sykeste på Ila og har vært på besøk for å se hvordan den flunkende nye bygningen blir seende ut.

– Jeg synes det har blitt en veldig flott avdeling. Min eneste motforestilling er at psykiatrien vil si at de innsatte kan være der, de trenger ikke komme inn i psykiatrien. Det tror jeg vil være en helt feil konklusjon. Vi har slitt i så mange år med å få innsatte over i psykiatrien i mer enn to dager. Det er veldig viktig å understreke at dette er en fengselsavdeling, ikke en psykiatrisk avdeling.

FENGSELSDØR: Det er en luke med glass montert i dørene inn til cellen for å forhindre at de andre blir truffet av spytt og andre kroppsvæsker hvis de skal ha kontakt med den innsatte.

For tanken med den nye avdelingen er nettopp at den skal være midlertidig. Et stopp på veien for å finne ut av om den innsatte hører hjemme i psykiatrien eller om det kan oppnås en bedring slik at vedkommende kan overføres til ordinær soning.

– Det er nok mange av de som er aktuelle for avdelingen som heller burde ha hatt en lengre behandlingsperiode i det psykiske helsevern. Men jeg er veldig glad for at de når de ikke får det, har anstendige forhold rundt dem, sier hun.

Spesialceller

Forholdene hun sikter til - utover at de innsatte skal være omgitt av helsepersonell som en psykologspesialist og miljøterapauter - er spesialtilpassede lokaler. Både celler og fellesområder er lagt opp til at det skal være mye lys, uten synlig gitter og med grøntområder og kunst for å gi dem andre sanseinntrykk enn en ensom celle.

Også cellene er utformet på en måte slik at de kan møte denne gruppen, med tiltak som robuste møbler, sluk i alle gulv for å vaske bort kroppsvæsker og mye lys. For å forhindre selvskading og selvmord er det montert knagger og gardinoppheng som kun tåler noen få kilo, samt pust og bevegelsessensorer.

HYGGELIG, MEN SIKKERT: Fungerende inspektør Gaby Groff-Jensen og fungerende assisterende fengselsleder Thomas J. Osheim ser utover det store rommet, men mange meter under taket og et enormt motiv fra Jotunheimen. Møblene er hentet inn spesifikt av hensyn til sikkerheten.

– Hvilke forhåpninger har du for de innsatte på denne avdelingen?

– Jeg håper jo at de blir bedre av å være ved den nye avdelingen, men de kunne nok blitt enda bedre ved innleggelse i psykiatrien, sier Rosenqvist.

Men:

– Denne avdelingen blir uendelig mye bedre enn eneromsgangen i kjelleren. Det kan ikke sammenlignes, sier hun.

Vil ha flere plasser

Avdelingen på Ila stod ferdig i 2022 og i vår skal den ta mot fire innsatte med alvorlig og kompleks problematikk - hvor det også mistenkes psykiske lidelser.

– Jo finere avdelingen er, jo vanskeligere blir det nok å flytte folk tilbake til en vanlig fengselsavdeling. Jeg er redd for at det er altfor få plasser for landet som sådan. Det skal være et tilbud for hele landet og jeg tenker at det er totalt inadekvat. Man burde ha et slikt tilbud mange steder, sier Rosenqvist.

For Rosenqvist er det åpenbart at psykiatrien er rustet til å ta grep som bedrer helsen til den innsatte - også ved bruk av tvangsmidler.

– Det å få dem over i psykiatrien har hittil vist seg usannsynlig vanskelig. Jeg er alvorlig provosert over at alvorlig sinnslidende ikke får forsvarlig helsehjelp. I over ti år har vi søkt om overføring og mast. Når de blir tatt mot til mer enn en to-tre dagers intervensjon, får de hjelp. Det kan ta år.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at veien inn i psykiatrien blir noe lettere nå, avslutter hun.

Vanskelige liv

For Pia Wiig, som leder Regional sikkerhetsseksjon Dikemark, er dette en sannhet med modifikasjoner. Hun mener ikke nødvendigvis at mange av de som skal sone på NFFA hører hjemme med langtidsopphold i psykiatrien. Hun har tro på at de ansatte på avdelingen vil fange opp om det er betimelig med en overføring til psykiatrien.

– Når man er omringet av helsepersonell, vil sannsynligheten for å bli oppdaget syk bli større. Da vil man raskere få et tilbud om hjelp fra psykiatrien, men ikke alltid innleggelse i en sykehusseng.

NY GIV: Dikemark-leder Pia Wiig står sammen med fengselsleder Tonje Sandal og driftssjef Nils Aagnes i den nye avdelingen for de sykeste innsatte på Ila fengsel. I bakgrunnen sees TV-stuen hvor de ansatte håper å bryte isolasjonen som har vært hverdagen for de innsatte til nå.

Hun legger til:

– Jeg mener likevel vi har for få døgnplasser i psykiatrien generelt og at man burde hatt flere langtidsavdelinger for at man kan forhindre alvorlig sykdomsutvikling. Men det betyr ikke nødvendigvis for at alle i denne gruppen skulle vært overført til psykiatrien på lang sikt.

Hennes erfaring er at dette gjelder noen av de som innsatte som skal sone på den nye avdelingen på Ila.

– Men jeg mener at denne avdelingen kommer til å gjøre soningsforholdene mer humane og at det vil hjelpe på deres helse. Jeg mener ikke at alle som har som har isolasjonsskader eller viser symptomene på alvorlig psykisk uhelse, hører ikke hjemme i psykiatrien. Hvis du for eksempel har en innsatt som mangler stimuli og kan hallusinere, betyr ikke det nødvendigvis alvorlig psykisk lidelse. Det kan være det hjelper at det hjelper å bli stimulert og trygget, men at man ikke trenger medisiner, eksemplifiserer hun.

– Kjenner du igjen dynamikken Rosenqvist beskriver?

– Jeg kjenner igjen dynamikken i kriminalomsorgens erfaringer med korte innleggelser i psykisk helsevern. Det er riktig at mange i kriminalomsorgen som lever under miserable forhold og har vanskelige liv, men det er ikke nødvendigvis en psykisk lidelse som skal behandles.

Info Nasjonal Forsterket Fellesskapssavdeling (NFFA) Seks soningsplasser i egen bygning

Åpnes 1. mai 2023

Tilhører Ila fengsel

For langtidsisolerte med alvorlig problematikk hvor det mistenkes psykiske lidelser

Fikk bevilgning i statsbudsjettet 2019

Ble til ut av arbeidet til Ressursgruppen, som jobbet med de langtidsisolerte på avdeling G i kjelleren i Ila fengsel.

Avdelingen er bemannet av betjenter fra Ila fengsel, men også en psykologspesialist og miljøterapauter som kommer fra Regional Sikkerhetsseksjon på Dikemark. Vis mer

ÅPNER SNART: Fengselsleder på Ila, Tonje Sandal, står i en av de større cellene som er tilpasset bevegelseshemmede. Det er sluk i alle gulv, for å kunne spyle ned cellen om den blir tilgriset med kroppsvæsker av utagerende og syke innsatte.

