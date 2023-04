RAMMES: Hydro Aluminium er europas største aluminiumsverk, med rundt 300 ovner som smelter aluminium, som brukes til bildeler og andre industriprodukter.

Hete ovner kan gi rask streikeslutt

At du ikke får øl eller sjokolade, bryr ikke partene i streiken seg om. Men LO har strategisk tatt ut industrigiganter, som kan bidra til at streiken er over før helgen.

– Vi støtter streiken fullt ut og tar kampen, men vi håper jo på en snarlig løsning, sier klubbleder Margunn Sundve ved Hydro aluminiums storanlegg på Karmøy.

Det er kanskje ikke så rart: En langvarig streik gjør at produksjonen kan bli rammet i et helt år.

Hennes bransje er tungindustri-spydspissen i LOs streik.

Heftig

Etter at bruddet i meglingen var et faktum søndag, har LO og NHO vært i tottene på hverandre og eskalert konflikten – blant annet gjennom heftig debatt om hvem som har lekket fra rammen som riksmegleren la frem og som NHO sa ja til og LO nei til.

SAKTE: Klubbleder Margunn Sundve sier at produksjonen ikke stanser, men trappes meget sakte ned på grunn av ovnene. 200 er i streik ved fabrikken.

Vilje til å finne løsning

NHO-sjefen signaliserte utover på tirsdagen ønske om dialog, mens LO-lederen møtte streikende og fastslo at de kan streike lenge. Hun sa at det eventuelt må komme et initiativ fra NHO.

Det vil ikke NHO si noe om.

Men kilder i begge leire sier til VG at det er vilje til å finne en løsning.

Og fredag blir sett på som en brytningsdag:

Finner de en løsning før det, har ikke streiken fått store og alvorlige konsekvenser. Men etter det, vil konsekvensene bli større:

LO har bevisst tatt ut mange av bedriftene som har gått veldig godt, blant annet giganter som Hydro og Elkem, som risikerer å måtte stenge ned store smelteovner, som svir kraftig på pungen.

I løpet av noen dager må de begynne nedstengningen av smelteovnene som blant annet bidrar med aluminium til bildeler til europeisk bilindustri, til telefoner, masse til bygg, som persienner og vindusbeslag.

– Veldig mye vi bruker er av aluminium, sier Sundve.

VIL HA LØSNING: Klubbleder Margunn Sundve ved Hydro aluminiums storanlegg på Karmøy sier de er kampklare – men også klare for løsning. Her avbildet med LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun besøkte fabrikken.

Flere smelteverk rammes

Hittil har LO tatt ut to smelteverk: Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal, som de neste dagene må stenge ned smelteovner.

I uttaket førstkommende fredag blir en rekke nye smelteverk rammet og må begynne nedstengning av smelteovnene:

Glencore Nikkelverk i Kristiansand, Elkem i Bremanger og Bjølvefossen, Fiven Norge i Eydehavn og Lillesand og Washington Mills i Lillesand.

Leder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi, som organiserer ansatte ved disse smelteverkene, sier nedstengning er en omfattende jobb.

– Det må skje veldig sakte for å ivareta ovnene: Fabrikkene til Hydro på Karmøy og Årdal driver nå å forbereder nedstenging av primærproduksjonen, sier han.

– HADDE JEG VÆRT I DERES SKO: Frode Alfheim har en klart melding til NHO.

Det bekrefter klubbleder Sundve.

– Vi har stengt ned den første ovnen, men det er mange igjen sier hun:

Hydro Karmøy har rundt 300 ulike smelteovner.

Det står i nedkjøringssavtalen knyttet til streik at de den første måneden må stenge ned 20 prosent av kapasiteten, så ti prosent neste måned.

Det betyr at det tar mange måneder å stenge ned alle ovnene.

– Og dobbelt så lang tid å åpne dem igjen, sier hun.

– Dobbelt så lang tid?

– Ja, en langvarig streik kan gi ett års utsatt produksjon. Det er alvor når aluminiumsindustrien blir tatt ut i streik, sier Karmøy-klubblederen.

Info Visste du at? Selv om det er vanskelig å stanse produksjonen på et smelteverk, fordi det tar lang tid å skru ovner av – og på igjen – gjorde Hydro Karmøy nettopp dette i vinter: Bedriften kuttet deler av produksjonen på grunn av sviktende marked i aluminium og høye strømpriser. I den forbindelse solgte Hydro strømmen. Klubbleder Margunn Sundve sier situasjonen er endret nå, fordi markedet har tatt seg noe opp. Vis mer

FERDIG STØPT: Aluminiumen ender som store runde rør.

Klar for løsning

Forbundsleder Alfheim sier at de neste dagene er et brytningspunkt: Hvis streiken avsluttes før neste uke, kan det skje uten store konsekvenser for selskapene.

Han har derfor en klar melding til Hydro og de andre bedriftene som er tatt ut i streik – og til NHO:

– De neste dagene er muligheten som NHO har, på vegne av disse bedriftene har, til å hindre en dramatisk situasjon for disse bedriftene.

– En løsning før helgen er noe dere håper på?

– Hadde jeg vært i deres sko, så hadde jeg gjort alt jeg kunne for å få i gang en prosess for å finne en løsning.

NHO-sjef Ole Erik Almlid vil ikke si noe om det kan bli rask løsning, men sier han er veldig bekymret over at stadig flere smelteverk tas ut.

BEKYMRET: NHO-sjef Ole Erik Almlid sier konsekvensene for smelteverkene er noe de ikke kan leve lenge med.

– Dette rammer bredt og dette kan vi ikke leve lenge med. Det er dramatisk for industrien, sier han.

Informasjonsdirektør Halvor Mollan i Hydro ASA sier at de respekterer og forholder seg til partenes rett til å bruke lovlige virkemidler i lønnsforhandlingene.

– Vi er likevel bekymret for effekten en langvarig streik kan ha for våre kunder i Europa, og for omdømmet til norsk industri som en trygg og pålitelig leverandør, sier han.

Stridens kjerne

Kjernen i striden er at LO ønsker at en større del av lønnstilleggene skal gis som kronetillegg i de sentrale forhandlingene, mens NHO står på at en større andel må gis lokalt.

I rammen som riksmegleren la frem da streiken var et faktum, var fordelingen 1,9 prosent sentralt (syv kroner) og 1,9 prosent lokalt, i tillegg til det såkalte overhenget, som er på 1,4 prosent: Samlet ramme på 5,2 prosent.

LO ønsker å redusere prosentandelen som går til lokale forhandlinger og øke kronetillegget og lavlønnstillegget noe, innenfor rammen på 5,2 prosent.

LOs hovedargument

Både lavlønnstillegg og kronetillegg gir en sosial profil som gjør at de med lav lønn får mer: 7 kroner til alle, uansett om du tjener 450.000 eller to millioner kroner, gir prosentvis mye større tillegg til den med lav lønn.

Overheng er lønnstillegg gitt i fjor, men som statistisk slår inn i år.

LOs hovedinnvending er at riksmeglerens skisse har en profil som gjør at mange med lavlønn ikke har mulighet til å få reallønnsvekst, enten fordi de ikke har lokal forhandlingsrett eller at bedriften ikke har råd til eller erfaringsvis ikke gir mye i lokale tillegg.

