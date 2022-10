PÅ BESØK: Finlands president Sauli Niinistö møtte pressen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i statsministerboligen mandag kveld.

Støre fordømmer Russland: − En alvorlig opptrapping

STATSMINISTERBOLIGEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener ordet terror beskriver mandagens angrep mot sivile mål i Ukraina. Han lover at Norge vil fortsette støtten til motstandskampen.

Publisert: Nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer de russiske angrepene mot sivile mål i Ukraina mandag.

Han sier at det er en alvorlig eskalering i voldsbruk fra Russlands side.

– Vilkårlig bombing av sivil infrastruktur terroriserer mennesker. Det har vi sett over hele Ukraina i dag. Det er ikke første gang, men det er en alvorlig opptrapping at det skjer mot sivil infrastruktur på en slik åpen måte, sier Støre på et pressetreff mandag kveld.

Han møtte mandag Finlands president Sauli Niinistö til politiske samtaler i Norge.

– Vi har et godt eksempel å følge i ukrainerne. Deres motstand inspirerer, sa Niinistö på pressekonferansen.

VENTER: Tyrkias president Recep Erdogan og Ungarns statsminister Viktor Orban har ikke undertegnet papirene som gjør Sverige og Finland til Nato-medlemmer.

Tyrkisk trøbbel

28 av 30 medlemsland har godkjent Finland og Sveriges Nato-søknader, men Tyrkia og Ungarns signaturer mangler foreløpig.

Finlands president sier at Tyrkias president Recep Erdogan har overrasket dem ved å endre mening flere ganger, men han sier at finnene er ved godt mot.

– Jeg er ikke bekymret. Vår sikkerhetssituasjon har allerede endret seg mye. Hvis 28 land sier at du er god nok til å bli med, så har de også tenkt gjennom om beskyttelsen fra Natos artikkel 5 skal gjelde, sier han.

Han sier at Finland vil fortsette samtalene med Tyrkia og Sverige i tiden fremover.

– Jeg tror at vi kommer til å bli medlemmer, sier han.

GODE VENNER: Jonas Gahr Støre sa mandag at Norge ikke har bedre venner enn Finland. Her med Finlands president Sauli Niinistö.

– Et ord som dekker

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har nylig avvist å kalle Russland for en terrorstat.

Støre sa mandag at angrepet fra Russland var «terrorisme mot sivile». Han avviser at det er en ny linje i Norges språkbruk overfor Russland.

– Du brukte ordet terror. Er det en eskalering av vår språkbruk overfor Russland?

– Det er en beskrivelse av det som er resultatet for sivile. De opplever at missiler slår inn i boligblokker, infrastruktur, i energiforsyning. Det at man direkte sier fra russisk side at målet er å slå ut energiforsyning, det har dramatiske konsekvenser for sivile og er langt utenfor det rene militære, sier Støre til VG.

– Jeg har selv sett hva sivile utsettes for i Ukraina. Det er et ord som dekker veldig godt det de opplever.

DIALOG: Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Jonas Gahr Støre møtes i statsministerboligen til politiske samtaler.

– Fortsatt bidra

USAs president Joe Biden sa mandag kveld norsk tid at de vil sørge for at Russland fremdeles må betale en dyr pris for angrepene mot Ukraina.

– Vil Norge ta initiativ til å gi Ukraina flere våpen?

– Jeg kommenterer ikke på detaljer, men Norge kommer fortsatt til å bidra til Ukrainas rett til å forsvare seg selv og samordne dette på best mulig måte med våre allierte, sier Støre.

– Hvis det blir aktuelt med flere sanksjoner, vil du da støtte de?

– Det vil også da vurdere, sier han.