Regjeringen skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy

Russiske fiskefartøy får kun anløpe tre norske havner når regjeringen skjerper kontrollen. Regjeringen har hasteinnkalt pressen.

Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

Det skriver Finansdepartementet og Utenriksdepartementet i en pressemelding på sine nettsider.







Kort tid etter meldingen ble publisert, er sidene utilgjengelig på regjeringens nettsider. Finansdepartementet kan torsdag ikke svare på hvorfor pressemeldingen er utilgjengelig og Utenriksdepartementet viser til pressekonferansen senere torsdag.

Dette er saken:

Havneforbudet: 8. april vedtok EU-landene et forbud mot anløp av russiskflaggede fartøy i EU-havner som en reaksjons på Russlands krig i Ukraina. I starten av mai trådte havneforbundet mot Russland i kraft i Norge. Det betyr at russiske fartøy ikke får anløpe norske havner.

Norsk unntak: Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at russiske skip kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det har ført til kraftig kritikk fra blant annet Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at russiske skip kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det har ført til kraftig kritikk fra blant annet Venstre og Høyre

Hasteinnkaller pressen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) hasteinnkalte til pressekonferansen en time før.

Pressekonferansen vil handle om havneadgangen for russiske fartøy.

Har vært unntatt sanksjoner

Etter Russland invaderte Ukraina, har regjeringen innført flere sanksjoner mot Russland.

Siden 7. mai har russiskflaggede skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, ikke kunnet gå til norske havner. Dermed har grensene vært stengt for russisk varetransport og havnene har vært stengt for russiske skip.

Forbudet omfatter også yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy, men fiskefartøy har vært unntatt fra sanksjonene.

Sør-Varanger og Kirkenes er helt avhengig av samarbeidet med Russland.