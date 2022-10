SOVJETISK: Trust Arktikugol begynte utvinningen av kull på Svalbard i 1932. Byen bærer preg av en svunnen tid. Bildet er tatt i 2021.

Reiselivet på Svalbard ekskluderer russisk selskap

Det russiske statseide selskapet Trust Arcticugol ekskluderes fra Svalbard Reiselivsråd.

Styret i Svalbard Reiselivsråd har onsdag besluttet å ekskludere det russiske statseide selskapet Trust Arcticugol fra foreningen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina, og de brudd på folkeretten og menneskerettigheter dette innebærer, skriver de.

– Vi vil fortelle omverden at Russlands invasjon av Ukraina ikke er noe vi passivt kan sitte og se på, sier styreleder Ronny Strømnes i pressemeldingen.

– Vi fordømmer brudd på internasjonal folkerett og menneskerettigheter, og eksklusjonen er et direkte resultat av krigføringen som blir begått av den russiske staten.

VG har kontaktet det russiske generalkonsulatet i Barentsburg for kommentar. Det har ikke lykkes VG å kontakte Trust Acticugol.

– Styret understreker at Trust Arcticugol er velkommen til å søke nytt medlemskap når omstendighetene tilsier det, står det videre i pressemeldingen.

Beslutningen betyr at det statseide selskapet med base i Barentsburg blant annet mister tilgang til felles planprosesser og egen synlighet på flatene til destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS.

Onsdag ble det i tillegg avholdt ekstraordinær generalforsamling i destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS, opplyser de.

– Her ble det besluttet å følge Reiselivsrådets henstilling om å «innstille kjøp av tjenester fra russiske statseide selskaper på Svalbard». Henstillingen skal gjøres gjeldende ved at alle produkter, reiser, tjenester eller andre tilbud med enhver form for tilknytning til russiske, statseide selskaper på Svalbard, fjernes fra Visit Svalbards plattformer. Det gjelder også tredjeparts tilbud som promoteres på disse plattformene.

Strømnes mener det lokale reiselivet med dette har tatt et modig og svært viktig standpunkt.

Han understreker at beslutningen er av moralsk karakter, og at den er ment å ramme det russiske regimet.

– Det er viktig for oss å understreke at vi ikke har noe ønske om å ramme befolkningen i Barentsburg. Men slik situasjonen er i dag, er det umulig for oss å samarbeide med representanter for Putin-regimet. Vi håper situasjonen en gang i fremtiden vil normalisere seg slik at samarbeidet kan gjenopptas, sier styreleder Strømnes.