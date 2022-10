Statsbudsjettet 2023: Dette endres for studenter

Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge studentboliger og legger opp til å øke studiestøtten neste studieår med 3600 kroner.

Torsdag klokken 10 presenterer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) regjeringens statsbudsjettet for 2023.

Dette er det viktigste for studentene:

Studentboliger: Studentsamskipnadene får nesten 50 prosent mer per studentbolig som bygges.

Prisjustert studiestøtte: Studentene får 3600 kroner mer i studiestøtte i 2023–2024. Anslaget av forventet konsumprisindeks konsumprisindeks Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. SSB beregner indeksen månedlig. er gjort senere enn vanlig, som betyr at beløpet øker med 1500 kroner mer enn det ellers ville gjort.

Avgift for internasjonale studenter: Regjeringen foreslår at studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits må betale for å studere i Norge.

Dette regjeringens første egne statsbudsjett. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har flere ganger advart om at mange kommer til å bli skuffet av budsjettet for 2023.

Mer penger per studentbolig

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen kostnadsrammenKostnadsrammen er hvor mye penger studentsamskipnadene får av staten. til bygging av studentboliger til 1.450.000 kroner per hybel, som er omtrent en halv million mer enn i dag.

De begrunner økningen med at kostnader har økt mer enn for andre varer, og at det har ført til at studentsamskipnadene ikke kan bygge boliger innenfor dagens rammer.

STUDENTBOLIG: Regjeringen vil ha flere studentboliger. SiO i Oslo bygger på Kringsjå.

I tillegg vil de sette i gang et arbeid med å vurdere forslag til endringer i plan- og bygningsloven, slik at studentboliger blir et eget formål i kommunale arealplaner.

I dag opplever studentsamskipnadene at kommunene bruker lang tid på å behandle søknader om å bygge, og at de må bruke mye penger på å oppfylle rekkefølgekrav rekkefølgekravRekkefølgekravet handler om hvilken infrastruktur som må være på plass i forbindelse med et byggeprosjekt. Det kan for eksempel være sykkelvei eller grøntområde., som VG skrev om i sommer.

I budsjettet settes det også av 141 millioner til energitiltak i studentboliger. Målet er å redusere energibehovet i studentboligene.

Litt mer i studiestøtte

Regjeringen endrer tidspunktet for prisjustering av studiestøtten, slik at den skal justeres etter et anslag av konsumprisindeks konsumprisindeksKonsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. SSB beregner indeksen månedlig. som beregnes nærmere budsjettfremleggingen. For studieåret 2023–2024 betyr det at studentene får 1500 kroner mer enn de ellers ville fått, og at studielånet generelt økes med 3600 kroner.

I 2021 sa høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG at det var uaktuelt å øke den generelle studiestøtten.

Totalt vil regjeringen bruke 54,7 milliarder kroner på studiestøtte i 2023.

Internasjonale studenter

– Norske studenter må i de fleste tilfelle betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes her, sier utdanningsminister Ola Borten Moe i en uttalelse.

Forslaget til regjeringen legger opp til at universiteter og høyskoler skal kreve studieavgift fra studenter som kommer fra andre land enn EØS-området og Sveits. Endringen vil gjelde til og med høstsemesteret 2023. Avgiften skal minimum dekke kostnadene til utdanningsinstitusjonen og vil gjelde for nye studenter.

Regjeringen går dermed tilbake på løftet sitt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sin samarbeidsplattform skrevet:

«Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar».

Info Dette er statsbudsjettet Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året.

Regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 6. oktober kl. 10.00.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet et stramt budsjett.

Han har tidligere sagt at han må finne 100 milliarder kroner i enten kutt eller økte skatter.

Etter at statsbudsjettet er lagt frem, vil regjeringspartiene Ap og Sp gå i forhandlinger SV for å skaffe flertall i Stortinget. Vis mer

– Skritt i riktig retning

Før statsbudsjettet ble lagt frem fryktet Norsk studentorganisasjon (NSO) at studentene ikke fikk økt støtte, selv om regjeringen har lovet en trygg økonomi for studentene.

– Vi vet at mange har det tøft om dagene. Studenter med dårlige økonomi rammes hardt av prisøkningene i samfunnet, sier stortingsrepresentant Elise Waagen.

Hun er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

MER: Regjeringen gir mer, men ikke like mye i studiestøtte som studentene ønsker. Stortingsrepresentant Elise Waagen (Ap) mener det er et skritt i riktig retning.

Studentorganisasjonen mener studiestøtten til enhver tid skal tilsvare 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

– Det vil i dag vil si ca. 3600 mer i måneden, har studentleder Maika Marie Godal Dam tidligere uttalt.

Det nye forslaget fra regjeringen er å øke studielånet generelt med 3600 kroner per år neste høst.

– Dere justerer mindre enn studenten krever, er det nok?

– Dette er et skritt i riktig retning. Vi er i en krevende økonomisk situasjon. Jeg er glad for at vi har fått til noe for studenten, også tror jeg vi skal anerkjenne at mange har det tøft. Det var krevende å få til mer nå.

Hun legger til at regjeringen har som mål å gjennomgå ordningen for studiestøtte.