AVHØRTE VITNER: Politiet var på stedet ved en bussholdeplass i Stavanger natt til søndag.

To personer siktet etter voldshendelse i Stavanger

En person er sendt til sykehus etter melding om knivstikking på en buss. To tenåringer er siktet, og en av dem pågrepet.

Politiet i Stavanger rykket ut sent lørdag kveld etter melding om knivstikking på en buss i byen. Politi og ambulanse var på stedet.

En person ble fraktet til Stavanger universitetssykehus for behandling. Politiet avhørte vitner på stedet.

– Det var flere folk på bussen, og vi avhører vitner, opplyste operasjonsleder Roger Litlatun i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Kan du si noe skadeomfanget?

– Det er uavklart, men vedkommende var bevisst.

Innsatsleder Gry Iden fortalte VGs frilanser på stedet at politiet fikk kontakt med den fornærmede ved en bensinstasjon ved en bussholdeplass. Den aktuelle bussen sto parkert der.

– Vi har ikke kontroll på noen mistenkte. Vitner blir avhørt på stedet.

Hun sa den fornærmede undersøkes på SUS.

Operasjonslederen sa det ikke er kjent om det er beslaglagt noe våpen. Han ønsket ikke å si noe om hvor på kroppen skadene er påført.

Lørdag formiddag melder politiet i en pressemelding at to tenåringer er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

En av dem ble pågrepet natt til søndag.

– Politiet har siktet to personer for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Begge de to siktede er mindreårige men over den kriminelle lavalder. En av de siktede ble pågrepet i natt, uttaler politiadvokat Per Terje Brundtland, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt.