1 / 3 forrige neste fullskjerm

Norgeshistoriens største kokainbeslag: Dette fant politiet

Torsdag kom meldingen om at Tolletaten hadde beslaglagt 800 kilo kokain. Før dette kom det tips fra Tysk politi.

Torsdag meldte politiet at tolletaten hadde gjort et beslag på rundt 800 kilo kokain hos et av Bamas anlegg i Oslo.

Funnet ble gjort ved at tollerne gikk igjennom hundretalls kasser med frukt.

Dette ble det største kokainbeslaget i norgeshistorien.

– Det er verdt mange hundre millioner kroner, sa Grete Lien Metlid fra Oslo-politiet under en pressekonferanse torsdag kveld.

Per torsdag var ingen pågrepet i saken.

Tysk politi tipset

– Kan Tysk politi bekrefte at dere kontaktet norsk politi eller tolletaten, for å tipse om at frukt og/eller kokain var på vei til Norge?

– Ja, det kan vi bekrefte. Som en del av politiets utveksling av informasjon, ble informasjonen sendt til Norge via tollkontorene til de nordiske landene i Berlin, skriver Mario Heinemann i Brandenburg-politiet i en e-post til VG.

Tirsdag denne uken ble et tilsvarende, men større kokainbeslag gjort i Brandenburg i Tyskland. Det var på 1200 kilo.

Ifølge områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik, kom beslaget i Norge som en konsekvens av et større beslag i Tyskland.

Det er imidlertid ikke bekreftet om beslaget i Norge har sammenheng med det nevnte beslaget i Tyskland tirsdag.

Bama: – En alvorlig sak

– Det er en alvorlig sak som er under etterforskning av politiet. Jeg har ikke ytterligere kommentarer utover det, sier Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen, til VG.

– Vi tar vare på de ansatte som opplevde denne situasjonen, fortsetter Gulbrandsen.

Hun vil ikke utdype hvor beslaget fant sted, utover at det var ved et av Bamas anlegg i Oslo.

Europol involvert

Europols pressetalsperson, Claire Georges, sier til VG fredag at Europol har lagt til rette for informasjonsutveksling mellom Tysk og Norsk politi i saken.

– Vi har lagt til rette for utvekslingen av informasjon mellom Tyskland og Norge gjennom en sikker plattform. Det er snakk om plattformen Siena, som vi har til disposisjon så land kan diskutere og utveksle informasjon, sier Georges.

Hun kan ikke bekrefte eller avkrefte om et beslag i Tyskland har ført til beslaget i Norge. Georges legger også til at Europol ikke har vært direkte involvert i etterforskningen.

SE VIDEO FRA POLITIETS PRESSEKONFERANSE TORSDAG: