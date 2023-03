ALT PÅ ET BRETT: Fire av de fem masterstudentene som står bak brettspillet i seksualitetsundervisning: Fra venstre: Kaja Ness Samvold, Lene Husa, Kasper Ambjør Nordby og Vilde Marie Jersin. Camilla Hamre var ikke til stede da VG besøkte Oslo Met.

Studenter spiller på sex - lager brettspill til flaue lærere

OSLO MET (VG) Oppfinnsomme studenter kan ha funnet løsningen for flaue lærere i seksualundervisningen: Et brettspill formet som en livmor - med penisbrikker.

Siden i høst har en gjeng masterstudenter i entreprenørskap på Oslo Met fulgt nøye med - og slukt alt av stoff om seksualitet, ungdom og kvinnehelse - ikke minst i VG.

Fra før hadde de en oppfatning om at spesielt jenters seksualitet og kvinnehelse var drøyt underkommunisert både i skolen, media og samfunnet.

Egentlig var de innstilt på å lage et prosjekt for å få flere jenter til å teste seg for livmorhalskreft.

Slik kom de frem til et spillbrett formet som en livmor.

Vendepunktet

Men så tok idéen en annen retning.

De diskuterte, drodlet og knadde seg frem til noe som virkelig ga dem (profesjonell) tenning.

– Vi så jo at det slett ikke bare er kunnskap om kvinnehelse og sykdommer som mangler. Det er jo et skrikende behov for mer undervisning og kunnskap om seksualitet der ute, sier Kasper Ambjør Nordby (23) til VG.

LIVMOR: Trolig et spillbrett du aldri har sett maken til. Det er også mulig å ta en snarvei på tvers av egglederne med de spesielle penisbrikkene.

Sammen med de fire student-jentene i gruppa så snudde Kasper målrettingen mye mer i retning av en bedre seksualitetsundervisning fremfor testing mot livmorhalskreft.

Den store mangelen

En sterkt medvirkende årsak: Samtlige i gruppa hadde selv erfaring med mikroskopisk lite undervisning om seksualitet gjennom 13 års skolegang.

– Det var ingenting. Det var: Dette er en kondom, dette er en kjønnssykdom, dere får mensen, illustrerer Kaja Ness Samvold (24).

Kasper synes heller ikke «fordypningen» i seksualitet i egen skolebakgrunn, er mye å skryte av:

– Jeg tror vi hadde en liten time. Så fikk vi en brosjyre. Det var i grunnen alt, husker han.

DISKUSJON: Kasper og Vilde kommer fort inn i en diskusjon etter å ha trukket et kort i brettspillet.

Lene Husa (24) synes også det egentlig er skandaløst at skolens timeplaner har vært ganske blottet for undervisning om seksualitet.

Hun har en venninne som gikk glipp av det lille de hadde. Venninnen visste at de skulle snakke om sex i en skoletime den ene dagen i skoleåret.

– Hun syntes det var det verste og kleineste læreren kunne snakke om på skolen, derfor skulket hun skolen den dagen. Det forteller noe om at det er behov for en både hyppigere og mer lavterskel tilnærming til dette, sier Husa.

BRIKKENE: Lett håndgripelige brikker er utvilsomt et blikkfang på spillbrettet.

Studentene tror prototypen på et brettspill som de har utviklet vil kunne bidra til mer normalisering og mindre flaue lærere og elever i skoletimene om seksualitet.

Penisbrikkene

Lene har ingenting i mot å fortelle at det var hun som fikk ideen til å utforme spillebrikkene som peniser.

Ved å snurre på et lite hjul med fargesoner - viser en pil hvilke ruter penisbrikkene skal flyttes til.

Der kommer oppgavene formulert på små kort som spillerne trekker.

For å avansere på livmor-brettet må spillerne tegne, mime eller formulere svar på spørsmål eller diskusjonsoppgaver om seksualitet.

– At elevene som bruker spillet kan diskutere og reflektere rundt oppgaver om seksualitet, synes vi er viktig, sier Vilde Marie Jersin (23).

Sammen med medstudentene mener hun det er viktig å komme videre fra et rent fokus på prevensjon, menstruasjon og graviditet - som preget den seksualundervisningen de selv fikk.

Kasper, Kaja, Lene og Vilde tror virkelig brettspillet vil være greit å håndtere for lærere som kanskje er litt flaue i utgangspunktet for å snakke om sex.

- Vi har jo forstått at veldig mange lærer gruer seg til å ha seksualitetsundervisning.