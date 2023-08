LEDER UNDERSØKELSEN: Kari-Jussie Lønning.

Hver tiende student har hatt et rusproblem det siste året

I en undersøkelse svarer 12,3 prosent av studentene at de har hatt et rusproblem det siste året. – Bekymringsfullt, sier leder av undersøkelsen.

Alkohollidelser er mest utbredt blant studentene (8,8 prosent), samtidig som 4,4 prosent oppfyller kriteriene for stofflidelser, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Det skriver SiO SiO Studentsamskipnaden i Osloi en pressemelding torsdag morgen.

Leder for undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning, karakteriserer funnene som svært bekymringsfulle.

– Det er særlig bekymringsfullt fordi dette er personer som er i starten av voksenlivet. Nå blir det viktig å ta tak i dette sammen med studentene, samskipnadene, studiestedene og myndighetene, sier Lønning til Khrono.

Rundt 10.000 studenter har svart på undersøkelsen.

Studenter ønsker alkoholfritt

Lønning forteller at i år er første gang de har gjort en omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser.

– Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

Samtidig viser SHOT-hovedrapporten fra i fjor at en økende andel av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud.

I fjor svarte seks av ti studenter at de ønsker flere alkoholfrie tilbud og arrangementer.

– Semesterstart og fadderuker er fremdeles nært knyttet til festing og alkohol for mange. Men vi ser i økende grad at studentene ønsker et annet fokus, sier Lønning.

Etterlyser grep

Lønning mener at studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene bør vurdere enda flere forebyggende tiltak.

– Det gjøres mye bra arbeid i dag. Vi ser likevel at det er behov for mer samarbeid og erfaringsutveksling. Min klare oppfordring til studiestedene, studentsamskipnadene og myndighetene er å ta enda flere grep i denne situasjonen, sier Lønning.

Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter.

Info Typisk kjennetegn på en rusbrukslidelse Problemer med å begrense inntaket av rusmidler.

Økt toleranse slik at man må innta større mengder av et rusmiddel for å oppleve den ønskede beruselsesfølelsen.

Fysisk avhengighet som gir abstinenssymptomer slik som skjelvinger, svette, angst, søvnproblemer og kramper.

Fortsatt bruk av rusmidler til tross for problemer med helse, studier, jobb og forholdet til sine nærmeste.

Manglende kontroll over rusbruken. (rusinfo.no) Vis mer

