Redningaksjon i Sogndal: Ung mann savnet i elv

Det er satt i gang en oppfattende redningsaksjon etter at en ung mann badet i ei elv.

Mannen var sammen med tre andre personer som alle badet i Sogndalselva, opplyser politiet.

– Tre personer var ute i elven og to av dem kom seg opp, sier operasjonsleder Tore André Brakstad til VG klokken 23.20.







Klokken 22.28 mottok politiet meldingen om at mannen var savnet.

En redningsskøyte, to redningshelikopter og en luftambulanse er på vei, opplyste redningsleder Andreas Bull i Hovedredningssentralen til VG tidligere.

– Det er betydelige ressurser på stedet og et stort antall frivillige, sier Brakstad.

Han sier at en mulighet også er at mannen har kommet seg opp for egen maskin, men ikke er lokalisert.

– Det er bra strøm i elven, sier Brakstad om forholdene.

