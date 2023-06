Retten om Tesla-krasj på Torgallmenningen: Mest sannsynlig førerfeil

Taxien suste over Torgallmenningen i Bergen i høy hastighet. Sjåføren har forklart at Teslaen kjørte av seg selv. Hordaland tingrett mener hendelsen mer sannsynlig skyldtes menneskelig feil.

Det var natt til lørdag 13. mai at taxien kjørte fra Torggaten og inn på den bilfrie allmenningen i hjertet av Bergen.

Bilen knuste en uteservering i sidegaten og kolliderte med Narvesen-kiosken på plassen. Ingen ble truffet, men vitner har forklart at farten var høy.

Taxisjåføren har til politiet forklart at han forsøkte å bremse, men at bremsene ikke fungerte.

Politiet ville undersøke om bilens selvkjøringssystem var på. Nå har etterforskerne innhentet kjøretøydata fra Tesla.

Ifølge Bergensavisen (BA) har ikke Tesla registrert at bremsepedalen ble aktivert. Elbilprodusenten har også registrert endringer i gasspedalens vinkel.

Tesla bemerker at ingen av førerstøttesystemene kan bevege gasspedalen, men at to sensorer i dette tilfellet har fanget opp bevegelse i gasspedalen. Det må skyldes at den er flyttet av en «ekstern kilde» som førerens fot, skriver bilfabrikanten, ifølge BA.

Sjåføren fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter uhellet. Han ønsker å få førerkortet tilbake, men fikk ikke medhold i Hordaland tingrett.

Retten utelukker ikke teknisk svikt, men finner det mer sannsynlig at hendelsen skyldes førerfeil, heter det i kjennelsen.

Politiet får derfor medhold i å holde sjåførens førerkort beslaglagt i ytterligere tre måneder. Saken er ikke ferdig etterforsket.

Tingretten mener det fremstår tilfeldig at ulykken ikke fikk alvorlige konsekvenser for folk som befant seg i nærheten.

– Kjøringen innebar stor fare for liv og helse, fastslår dommeren ifølge BA.

