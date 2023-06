SANERER: Politifolk desinfiserer containere på Bøler fredag.

Giftsaken på Bøler: Tenåring varetektsfengsles - erkjenner ikke straffskyld

Han innrømmer derimot at han har produsert det svært giftige stoffet, men ikke for å skade andre.

Varetektsfengslingen er på to uker, og inkluderer brev- og besøkskontroll, opplyser politiadvokat Børge Enoksen til VG.

Politiet rykket torsdag ut til en leilighet på Bøler i Oslo. Den siktede tenåringen ringte selv etter helsehjelp og fortalte at han hadde fått det giftige stoffet på seg.

Tenåringen ble pågrepet og har i løpet av natten vært i innledende avhør med politiet.

– Han har produsert giftig stoff som vi mener kan ha vært farlig for andre også. Vi ønsker å se om hans forklaring kan legges til grunn eller om det er forhold her vi må se nærmere på, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

Han er siktet for befatning med et giftig stoff som kan medføre fare for allmenheten. Siktelsen er utvidet etter avhør, uten at Enoksen går nærmere inn på hvorfor.

1 / 2 SANERER: Politifolk desinfiserer en container på Bøler fredag. forrige neste fullskjerm SANERER: Politifolk desinfiserer en container på Bøler fredag.

Det tyder på at han har produsert dette på egen hånd uten at andre er involvert.

– Hvor galt kunne dere gått?

– Det kan jeg ikke spekulere i, og dette må også retten ta stilling til.

Han er ikke kjent for politiet fra før. Politiet har tatt beslag i hans digitale enheter.

– Hva skulle han med dette?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere

– Men har forklart seg om det?

– Ja.

PST er også koblet inn i saken, men politiet ønsker ikke å kommentere dette.