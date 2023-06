SKUFFET: Martin Brynjulfsen ønsket at sønnen skulle begraves fra Ishavskatedralen, som de begge har et nært forhold til. Han sier han ble overrasket over å ha fått avslag, med begrunnelsen at kirken var booket av turister. Bildet er tatt i forbindelse med at Brynjulfsen som frivillig for Kirkens Bymisjon.

Fikk nei til å begrave sønnen i den ikoniske kirken

Artisten Bjørn-Christian Wiik (36) var både døpt og konfirmert i Ishavskatedralen, og spilte både i begravelser og bryllup. Men da han skulle gravlegges, fikk familien beskjed om at kirken var opptatt med arrangement for turister.

Kortversjonen Artist Bjørn-Christian Wiik (36) skulle gravlegges, men familien fikk beskjed om at Ishavskatedralen i Tromsø var opptatt med arrangementer for turister.

Wiik hadde et nært forhold til kirken og spilte ofte der i seremonier som begravelser og bryllup.

Familien måtte isteden begrave Wiik i Kroken Kirke, som ble fylt med 600 mennesker.

Saken vekker oppsikt og diskusjon om prioriteringene til kirken mellom kirkelige handlinger og turisme. Vis mer

Tromsdalen kirke – bedre kjent som Ishavskatedralen – er en av Tromsøs mest kjente landemerker.

– Kirken har hatt en så viktig plass for oss, både i glede og i sorg. Derfor er dette så skuffende.

Det forteller Martin Brynjulfsen. Både han og sønnen Bjørn-Christian Wiik (36) har alltid hatt et nært forhold til Ishavskatedralen.

Men da Martin skulle begrave Bjørn-Christian, fikk de nei fra Ishavskatedralen. Begravelsesagenten tok flere ganger kontakt med kirken.

– Det var på grunn av at kirken skulle brukes til arrangementer for turister, sier han.

Sønnen var både døpt og konfirmert i Ishavskatedralen. Og som musiker, har han spilt i flere av seremoniene der.

FIKK IKKE PLASS: Her inne, i Ishavskatedralen, var det ikke mulig for Martin Bryjulfsen å gjennomføre begravelse for sønnen Bjørn-Christian.

Booket av turister

Brynjulfsen sønn døde 25. mai i år. Av begravelsesbyrået fikk de god hjelp, men da det kom til å tilrettelegge begravelsen, fikk faren beskjeden han ikke var forberedt på.

– Mens vi satt der, ringte en veldig hyggelig fyr på begravelsesbyrået flere ganger for å høre om hvilke dager kirken var ledig. Vi fikk da til svar at den uken er det syv turistbåter i byen, og at det da var umulig å få tid til begravelsen i Ishavskatedralen, sier Brynjulfsen

Han sa da at de prøvde å fremskynde begravelsen til fredagen før. Men han sier de fikk beskjed om at også det var umulig.

Nordlys omtalte saken først. Martin Brynjulfsen skrev også et leserinnlegg i iTromsø om sine erfaringer etter sønnens bortgang.

«Hvis kirken følger prinsippet om at turistene kommer kanskje tilbake og legger igjen mer penger, mens Bjørn-Christian ikke gjør det, så er det skammelig», skrev faren i leserinnlegget.

– Jeg ble helt satt ut. Jeg tok det som en selvfølge at kirken sto med åpne armer og ville følge han på hans siste reise, sier Brynjulfsen.

Bisatt fra Kroken Kirke

Sønnen ble isteden begravet fra Kroken Kirke. Den ble fylt med 600 mennesker. Martin Brynjulfsen understreker at de ble veldig godt mottatt, og trekker spesielt fram sogneprest Kjersti Marie Lægdene.

Daglig leder i Tromsøysund menighet kjente ikke til saken før den ble omtalt i media.

– Jeg skjønner godt at man er skuffet når man ikke får ha en slik seremoni i kirken som man ønsker. Det er veldig forståelig. Vi ønsker at de som hører til her skal ha gode opplevelser også ved livets slutt, sier Oddgeir Stenersen, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er første gang jeg er presentert denne problemstillingen. Det går stort sett alltid knirkefritt, ikke minst når du tenker hvor mange begravelser som gjennomføres i løpet av et år. Vi og kirkekontoret ønsker å strekke oss lengst mulig for å ikke legge til noen byrde til pårørende som har mistet noen, sier han.

Cruiseskip har booket tid til neste år

Han merker godt at Ishavskatedralen er en yndet severdighet for turistene.

– Det er et jevnt trøkk av turister. Vi er opptatt av at de kirkelige handlingene skal ha fortrinn fremfor andre handlinger, men vi har allerede mange bestillinger fra cruiseskip til neste år. Da prøver kirkekontoret å styre begravelsene slik at man gjennomfører det før eller etter en slik guidet tur, sier Stenersen og utdyper:

Han understreker at de ønsker å prioritere dåp, begravelser og bryllup, og så hender det at vi ikke har fått det til, sier Stenersen.

Også kirkevergen i Tromsø, Oddgeir Albertsen har forståelse for de at faren ønsket å benytte seg av Ishavskatedralen.

–Jeg har stor forståelse for dette ønsket, og at det er sårt, og at dette problematiseres. Men det møtte langt flere til begravelsen enn Tromsdalen har kapasitet til. Sånn sett kom det kanskje også noe godt ut av det, at alle fikk plass, sier Albertsen.

Han har selv opplevd å måtte flytte en begravelse, fordi kirken var i bruk.

Inngangspenger

Martin Brynjulfsen sier han fikk noe å tenke på da han var utenfor Ishavskatedralen i dag.

– Jeg så en plakat, der det står det at det koster 70 kroner å komme inn. Som Arthur Arntzen sa er det hverken til fordel for Guds tro eller menighet. Man vet jo selv at i de siste årene har kirken blitt mindre og mindre brukt. Det er mange kirker som står tomme. Jeg mener at det å gjøre om kirkebygg til kommersielle bygg, vil veldig mange reagere på, sier han.

Martin Bryn er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.