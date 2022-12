TRUSLER: Nødetatene rykket ut i forbindelse med en PLIVO-hendelse i Oslo, som står for pågående livstruende vold.

Oslo-politiet har kontroll på mann som truet tilfeldige med kniv

Politiet i Oslo har beslaglagt en kniv i forbindelse med pågripelsen av en mann i 30-årene som truet tilfeldige personer.

Klokken 22.30 meldte politiet i Oslo at de har tatt kontroll på en person som truet tilfeldige personer med kniv i Oslo. Hendelsen har skjedd i området Alexander Kiellands plass og St. Hanshaugen.

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at noen personer er skadet.







Politiet mener det ikke er grunn til å tro at det er fare for publikum. Det skal heller ikke være grunn til å tro at det er flere potensielle gjerningspersoner involvert.

Den pågrepne er en norsk mann i 30-årene. Han er kjent for politiet fra før.

Politiet ber vitner og eventuelt fornærmede som de ikke har vært i dialog med, om å ta kontakt.

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter sier at det var vitner som meldte inn om truslene. Den første meldingen kom fra en bilist som møtte på vedkommende i et fotgjengerfelt, da gjerningspersonen dro opp en kniv, forteller han til VG.

– Etter at hendelsene ble observert, gikk det cirka fem minutter før vedkommende ble pågrepet. Politiet har beslaglagt en kniv, sier han.

Politiet definerte hendelsen som en PLIVO-hendelse, som står for pågående livstruende vold.

– Det er jo ikke så ofte vi gjør det, men i dette tilfellet hvor det var snakk om en gjerningsperson og flere uskyldige tredjeparter som ble truet, var det potensielt nært i tid at flere kunne bli skadet eller verre, sier Nysæter.

– Har politiet en formening om motiv?

– Vi undersøker flere hypoteser, og psykiatri er en hypotese som er langt oppe på listen.

Nysæter sier de sliter med å komme i kontakt med personer de tror kan ha vært utsatt for trusler, og ber dem som er berørt og som ikke har snakket med politiet, om å ta kontakt med dem.

– Vi jobber med å kartlegge bevegelser i forkant, for å forsikre om at ingen skadede er igjen. Video vil også være et sentralt moment.

Pål Christian Syvertsen ved Oslo 110-sentral sier de ble varslet om hendelsen og var på vei til stedet, men ble bedt om å returnere innen de kom frem. Han ønsker ikke å si hva varselet gikk ut på og henviser videre til politiet for spørsmål om saken.