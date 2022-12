KINA-URO: Jens Stoltenberg ber norsk næringsliv om å gjøre seg mindre Kina-avhengig.

Nato-sjefen: Advarer norske bedrifter mot Kina

Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer norsk næringsliv mot å gjøre seg sårbare og bli for avhengige av handel med Kina. Han sier at Europa ikke må gjenta feilgrepet med stor avhengighet av russisk gass.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har invitert Stoltenberg til næringslivets store årskonferanse i Oslo 5. januar.

Der vil Nato-sjefen snakke om hvordan handel med autoritære land kan true sikkerheten for land og bedrifter.

– Frihandel kan ikke trumfe frihet, og kommersielle hensyn kan ikke trumfe hensynet til våre lands sikkerhet, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg mener ikke at man skal isolere Kina økonomisk, men at man er nødt til å ha noen overordnede betraktninger med seg når man engasjerer seg økonomisk med autoritære land som Kina og Russland, legger han til.

Kina-bekymringen

I Nato-landenes felles dokumenter beskrives Russland som en akutt trussel mot fred og sikkerhet i Europa.

Men på lang sikt er det Kina som trer fram som den store utfordringen: Kina beskrives som et autoritært ledet regime, som bygger seg opp både som en av verdens største økonomier, og en enorm militærmakt som truer land som utfordrer Kinas interesser.

– VI går snart inn i et dystert år med full krig i Europa, og med Kina som utfordrer oss på mange måter. Jeg vil fortelle NHOs årskonferanse hvor viktig det er å ha sterke institusjoner som Nato i urolige tider. Og hvordan vi må stå sammen i Europa og Nord-Amerika for å håndtere de utfordringene og farene vi står overfor, sier Stoltenberg.

FROKOSTMØTE: Jens Stoltenberg var torsdag morgen på frokostmøte med tankesmien Civita, og ble intervjuet av Eirik Løkke på scenen i Oslo-universitetets aula.

«Uro»

Almlid sier at NHO har valgt overskriften «Uro» som tema for årskonferansen:

– «Uro» føles som et understatement akkurat nå. Derfor ser jeg fram til å høre Jens redegjøre for situasjonen slik Nato vurderer den nå. Et lite land som Norge er avhengig av å stå i brede internasjonale allianser i den forferdelige situasjonen vi er i nå, sier NHO-sjefen.

Jens Stoltenberg har et ferskt eksempel han gjerne deler, om sårbarhet:

– En læring fra krigen i Ukraina er at det er farlig å gjøre seg økonomisk sårbar i forhold til Russland. De kuttet gasseksporten for å nå politiske mål, et smertefullt våpen som har bidratt til energikrise og høye priser i Europa.

– Mange mente at det var en forretningsmessig sak, og ikke en politisk sak. Men det er det i høyeste grad. Nå må vi ikke gjenta det feilgrepet overfor Kina, avhengighet av varer som sjeldne mineraler, eller at de får kontrollere infrastruktur som 5G-nettet, eller at vi deler teknologi som undergraver vår egen sikkerhet, sier Stoltenberg.

– Vil du anbefale norsk næringsliv å flytte produksjon og stoppe handel fra Kina?

– Det er en vanskelig balansegang som krever nøye vurderinger i hver enkelt bedrift, svarer han.

– Handel uten å ta hensyn til sikkerhetspolitikk er feil, men det å ikke handle med Kina er også feil. Eksempelet fra Bergen Engines viser at det må finnes overordnede regler, men næringslivet har også ansvar for å vurdere kommersiell sårbarhet. Mange som hadde stor handel med Russland har nå tapt store penger, legger Nato-sjefen til.

Les også Nato med klar oppfordring til Kina BRUSSEL (VG) For første gang kommer et samlet Nato med en klar oppfordring til Kina om å «slutte å forsterke Kremls…

Kina følger med

Han sier at også Kina gjør tilsvarende vurderinger av sin egen kommersielle sårbarhet:

– Kina følger nøye med på hvordan økonomiske sanksjoner virker mot Russland, og er opptatt av å gjøre seg mindre sårbare mot sanksjoner fra vesten i en fremtidig konklikt, sier Stoltenberg.

Yara forlot Belarus

NHO har sin egen ferske erfaring i hvordan sikkerhetspolitikk slår inn i business. NHOs president Svein Tore Holsether er også toppsjef i Yara, som tidligere i år trakk seg helt ut av Belarus som følge av politisk uro og et stadig mer autoritært regime i Minsk.

– Mange av våre bedrifter er gjennom året blitt enda mer bevisst på at sikkerhetspolitikk også er nærings- og handelspolitikk og de vil ha større kontroll selv over sin egen verdikjede. Holsether og Yara er et godt eksempel på det, sier NHO-sjef Almlid.