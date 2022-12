STUSSLIG: Selv isbaderne lar seg neppe friste av utendørsbassenget på Røros hotell der det står kaldt og forlatt.

Reiselivet rammes av skyhøye strømpriser

RØROS (VG) Røros hotellgruppen bruker fem millioner kilowatt timer strøm i året. Ikke rart de har stengt utebassenget. Og et av skisentrene i regionen har ikke råd til å skru på snøkanonene.

Det er harde bud i reiselivsnæringen.

Særlig for de som sokner til elspot-område No1.

De føler seg neppe som nummer en akkurat nå der de troner på pristoppen sammen med Vest-Norge og Sørvest-Norge.

De to skisentrene i trakten ligger i hvert sitt strømområde. Det betyr at Røros alpinsenter Hummelfjell må vente på at himmelen faller ned mens Ålen skisenter kan skru på snødysene. Mer om det lenger ned.

– Energisluk

– Vi har stengt ned utendørsbassenget. Vi har ikke bygget et utendørsbasseng for at det skal stå tomt, men det er et energisluk så det holder, sier hotelldirektør Terje Lysholm til VG. Når bassenget er slått av om vinteren, sparer hotellet 30.000 kilowattimer i måneden.

– Det er første gang vi gjør dette, sier Lysholm, som i tillegg til Røros hotell også driver en kafé og to mindre hoteller som alle inngår i Røros hotellgruppen.

Til sammen bruker disse fem millioner kilowatt timer i året. Så ligger de da også på Røros, et av de kaldeste stedene i landet.

Frem til september hadde Røros hotell en grei fastprisavtale med 48 øre per kilowatt time. Nå er de i likhet med de fleste andre over på spotpris – hvor gjennomsnittsprisen tirsdag ligger på 446 øre. Det blir det fort kroner av.

KALDT: Rørosingene kommer nok til å fyre opp peisen tirsdag når det er varslet 25 minus i fjellbygda.

Gang det med 4–5 kroner – eksklusiv moms og nettleie – så er regnestykket forholdsvis enkelt for en hotelldirektør. Lysholm har også måttet begrense åpningstidene i badstuen i hotellets spaavdeling som sto ferdig i 2016.

Enøk på gang

De rekordhøye strømprisene skaper hodebry for mannen som har ansvar for at driften av 222 hotellrom går i pluss.

– Vi ser at det tærer på egenkapitalen og reduserer bunnlinjen betraktelig.

– Går dere med tap?

– Enn så lenge gjør vi ikke det, sier Lysholm som nå snur hver stein for å få ned strømkostnadene. Han har satt i gang en rekke enøktiltak ved hotellet som ble bygget i 1951 og er utvidet i flere omganger.

BEGRENSET ÅPNINGSTID: Har du lyst på å varme deg i badstuen på Røros hotell må du pent vente til klokken 14.30. HOLDER VARMEN: Hotelldirektør Terje Lysholm foran den enorme peisen som står strategisk plassert i hotellets inngangsparti.

De har blant annet skiftet kjøle- og fryseanlegget som de nå gjenvinner overskuddsvarme fra. I tillegg skal de installere solceller og bore 40 energibrønner for å hente varme ut fra grunnen.

– Det er viktig at vi som bransje går foran og viser vei med hensyn til bærekraft. Når energiprisene har gått opp så mye er det en ekstra dytt i baken for å gjennomføre ting tidligere enn vi hadde tenkt, sier Lysholm.

Siden 4,9 prosent av hotellets omsetning brukes på strøm, kommer det inn under regjeringens strømstøtteordning til bedrifter.

SKRINT: Gresstustene stikker hodet frem i bakkene på Røros alpinsenter Hummelfjell. Nå håper de at det skal lave ned med naturmetoden.

– Forferdelige strømpriser

En kjapp kjøretur fra Røros sentrum ligger Hummefjell. Men der er det stille i slalåmbakken. Etter en uvanlig mild høst er kuldegradene endelig her.

– Kulden har kommet, men strømprisene er så forferdelige at vi ikke har råd til å produsere snø, sier daglig leder Marthe Hokland i Røros alpinsenter som ligger i elspotområde No1.

– Julen er en høytid vi pleier å få med oss, men det ser dårlig ut nå. Med strømpriser på fire-fem, seks kroner blir det vanskelig, sier Hokland som i stedet har brukt tiden til å fylle ut søknad om strømstøtte til bedrifter.

Vanligvis er snøproduksjonen i full gang nå.

SØKER STRØMSTØTTE: Marthe Hokland, daglig leder i Røros alpinsenter, brukte helgen til å søke strømstøtte. Deadline for å gjøre det var nå på søndag.

– I fjor hadde vi fastpris. Det var forutsigbart og vi klarte å produsere masse snø, sier Hokland som forteller at fastprisavtalen utløp i mai.

– Vi opererer i en bransje med allerede små marginer, det har vi alltid gjort men nå er det tøffere. Jeg er litt betenkt med hensyn til folks kjøpekraft og hva de prioriterer, sier Hokland.

Konkurrenten produserer snø

Hennes nærmeste konkurrent, Ålen skisenter, ligger i elspot område Midt-Norge som inntil nylig har hatt langt lavere strømpriser. Nå er de kraftig opp der også.

I BAKKEN: Mats Sigvartsen, daglig leder Ålen skisenter.

Men denne uken starter Mats Sigvartsen, daglig leder ved Ålen skisenter, snøproduksjonen selv om prisene ligger på over tre kroner per kilowattime.

– Jeg har ikke noe å klage over, vi har hatt kjempefine strømpriser frem til nå, sier Sigvartsen med tanke på konkurrenten Hummelfjell. Men nå biter prisene også for dette skisenteret som er hundre prosent kommunalt eid.

– Vi håper å åpne 1. eller 2. juledag, sier Sigvartsen som er i full gang med å pusse opp den gamle kafeen i skibakken. Skitrekket er på 1710 meter.

De høye strømprisene gjør at Ålen trolig bare kommer til å produsere snø tre dager i slengen, ikke seks som vanlig. Snødysene som lager det etterlengtede hvite dekket bruker nemlig 10 000 kilowatt timer i døgnet. I tillegg kommer dyr diesel til tråkkemaskinene.

– Små skisentre er presset økonomisk, men vi er fortsatt heldigere enn de som ligger lenger sør, sier Sigvartsen.