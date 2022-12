VOTTER: (f.v.) Christiane Ødegård (26) og Vår Johansson (26) har samlet inn varme votter til Frelsesarmeen.

Samlet inn 684 vottepar til Frelsesarmeen: − Noe helt spesielt

Christiane Ødegård (26) har vokst opp med rus i nære relasjoner, men bruker erfaringen til noe positivt. I år har hun og venninnen samlet inn hundrevis av vottepar til Fyrlyset på Grønland.

– Mor jobbet på Fyrlyset på Grønland de siste fem årene før hun døde av kreft i sommer. Hun fortalte at de fikk inn mange sokker og luer, men nesten ingen votter. Da tenkte jeg at å hjelpe var det minste jeg kunne gjøre – Frelsesarmeen har hjulpet mamma ut av rusen, sier Ødegård til VG.

For to år siden startet hun og Vår Johansson (26) å samle inn votter til Frelsesarmeens Fyrlyset, et kontaktsenter på Grønland i Oslo for mennesker med rusproblemer.

I 2020 samlet de inn 40 par, året etter ble det så mange som 150, mens i 2022 ble det hele 684 vottepar!

– Vi har begge erfaring med nærstående som har eller har hatt rusutfordringer. Dette er en liten ting som gir veldig mye, sier Ødegård.

VARMER: Et av votteparene, med den fine beskjeden «Fordi du er verdifull» skrevet på en lapp.

Ønsket seg grønne votter

Ødegård sier at moren hennes hadde bodd på gaten og kunne fortelle hvor viktig det var med varme klær.

– Fyrlyset forteller at mange trenger votter. Før vi leverte årets votter hadde folk allerede spurt, men de hadde ikke noe å dele ut, sier Ødegård, og fortsetter med å fortelle om en spesiell opplevelse i 2021:

– I løpet av den timen vi var på Fyrlyset i fjor ble det allerede delt ut tre par. Det kom én som ble veldig glad, som sa at han alltid hadde ønsket seg grønne votter.

HUNDREVIS: Christiane Ødegård og Vår Johansson har i år samlet inn så mye som 684 vottepar til Fyrlyset på Grønnland.

Takknemlighet og glede

Daglig leder for Fyrlyset, Geir Gustavsen, forteller til VG at mange av vottene allerede er delt ut.

– Mange av de som mottar et slikt vottepar setter ord på takknemlighet og glede. Å motta noe som er hjemmelaget betyr noe helt spesielt. Det varmer både helt bokstavelig, men ikke minst i overført betydning, sier Gustavsen.

Han forteller at en stor del av Fyrlysets gjester tilbringer mange av døgnets timer utendørs.

– Når kulden kommer og julen nærmer seg oppfatter mange det som enda mer krevende å leve som rusavhengig, sier Gustavsen.

Daglig leder for Fyrlyset, Geir Gustavsen. Her i en annen sammenheng i 2020.

Videre sier den daglige lederen at det er hyggelig og rørende å oppleve frivilliges bidrag.

– Mange ser på å støtte oss som en dugnad og et samfunnsansvar. Det er utrolig flott og rørende. På Fyrlyset legges ned cirka 5400 arbeidstimer av 140 ulike frivillige hvert år. I tillegg kommer slike gaver og ekstraordinære innsatser som dette. Vi er helt avhengige av dette for å kunne drive tilbudet i et slikt omfang som vi gjør i dag, sier Gustavsen.

Behovet dekkes ikke

Gustavsen forteller at flere ønsker å bidra før jul.

– Vi mottar rett som det er varme plagg, både fra bedrifter og enkeltpersoner, og ser en økning av dette på denne tiden av året. Vi får også ukentlig tøy fra Fretex som vi deler ut i vår klesutdeling. Dessverre dekkes ikke behovet, så vi trenger stadig mer. Det er en mismatch mellom hva som doneres og vårt behov. Fretex får i all hovedsak inn kvinnetøy, men vårt behov er i hovedsak herretøy, sier Gustavsen.

Ødegård og Johansson leverte årets votter i november, og vil i løpet av desember sette i gang innsamlingen til neste års jul.

– Vi har tenkt at vi vil doble for hvert år. Vi oppfordrer til strikking av votter gjennom hele året. Det spiller ingen rolle hvordan de ser ut så lenge de varmer. Vi har forståelse for at ikke alle kan strikke, men setter pris på delinger i sosiale medier, sier Ødegård.

Hun forteller at strikkere fra hele landet sender inn votter til prosjektet.

– Noen sender inn ett par, mens en annen sendte inn 55 par – hun strikker hele året. I fjor ble det tomt for votter, så vi håper disse 684 parene kan holde, sier Ødegård.

