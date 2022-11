BEGYNNELSEN: Torgeir Knag Fylkesnes (SV), til venstre, Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) startet budsjettforhandlingene i Stortinget 7.november. De forhandler fortsatt.

Ap: Budsjettforhandlingene med SV er «svært krevende»

Regjeringen mangler fortsatt flertall for statsbudsjettet for neste år. Ap og Sp har forhandlet med SV i 16 dager, og avstanden mellom partiene betegnes som stor.

– Det er svært krevende å finne rom for nye satsinger i budsjettet, sier Rigmor Aasrud til VG.

Aasrud, som er parlamentarisk leder for Ap i Stortinget, bekrefter at det fortsatt er et godt stykke frem til en eventuell enighet og en avtale om regjeringens budsjettforslag:

SV har gjort det klart at de skal ha betydelige gjennomslag i bytte mot å støtte regjeringens forslag til statsbudsjett. Allerede på budsjettdagen tidlig i oktober, sa SV-ledelsen at de ville kreve betydelige omfordelinger i budsjettet for å støtte det.

Høye krav

Finanskomiteen skal etter planen avgi innstilling til regjeringens forslag til statsbudsjett kommende fredag, men den fristen henger i en tynn tråd.

– Det er store avstander mellom det vi mener er nødvendig i den situasjonen Norge står i, og hva regjeringen er villig til å være med på, sa SVs nestleder og budsjettforhandler Torgeir Knag Fylkesnes til NRK onsdag formiddag.

Han bekreftet at partene står langt fra hverandre både når det gjelder sosial fordeling, skatt, bistand og miljø.

– Har SV lagt lista for høyt, Aasrud?

– Det vil ikke jeg kommentere, svarer Rigmor Aasrud.

Etter det VG kjenner til, skal regjeringspartiene ha avvist å innfri et av SVs hovedkrav om 11 milliarder kroner økning i formueskatten, gitt dagens økonomiske situasjon.

Omfordeler for lite

SV-leder Audun Lysbakken sa til VG mandag at budsjettet omfordeler for lite:

– Vi vet egentlig godt hva som må til for å få både forskjellene og fattigdommen ned i Norge, sa Lysbakken.

Dette er Lysbakkens råd til regjeringen: Skatt de rikeste hardere og bruk pengene på å løfte de som har minst.

– Det er veldig mange sånne forslag vi har med oss inn i budsjettforhandlingene som pågår nå, sa han.

SV har landsstyremøte

Det er bare unntaksvis de siste årene at Stortingets finanskomite har hatt et flertall bak budsjettet innen fristen i slutten av november. Forhandlingene pågår fortsatt innenfor rammen av finanskomiteen. Der sitter Fylkesnes på den ene siden av bordet, og Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) på den andre siden.

Aasrud sier at forhandlingene foreløpig ikke er bragt opp til de parlamentariske lederne, noe som det ikke er uvanlig at man gjør når det nærmer seg fristen.

SV skal ha landsstyremøte fredag og lørdag, og Fylkesnes sa onsdag til NRK at han tviler på at forhandlingene er ferdige før dette møtet.

Rigmor Aasrud vil ikke svare på om Ap og Sp vil gå til andre partier enn SV for å berge flertall bak statsbudsjettet:

– Jeg har god tro på at vi skal klare å lande dette med SV, sier hun.