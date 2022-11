Varsler kraftig snøvær i sør: − Jeg ville latt bilen stå

Mandag varslet meteorologene kraftig snøvær langs kysten av Agder. Meteorologisk institutt oppfordrer dem som kan, til å la bilen stå.

NTB

– Jeg ville latt bilen stå fram til tirsdag ettermiddag om det ikke var absolutt nødvendig å kjøre. Langs kyststripen fra Kristiansand og østover kan det fram til tirsdag komme en god del snø, sier meteorolog Marin Granerød ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

I enkelte områder har meteorologene varslet opp mot 50 centimeter snø det neste døgnet.

– Fra Kristiansand og østover er det ventet kraftige snøbyger i ettermiddag og utover kvelden, sa Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Fædrelandsvennen midt på dagen mandag.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø som omfatter deler av Agder. De venter 10 til 30 centimeter snø i de aktuelle områdene og skriver at sannsynligheten er størst i kystnære områder fra Kristiansand og østover. De poengterer også at prognosene for nedbørsmengde og plassering er usikre.

Instituttets farevarsler er markert som enten gule, oransje eller røde. Gule farevarsler er de minst alvorlige og innebærer moderat fare.