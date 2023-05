HOT: Frem med kortbuksene!

Har du sett? Meldte 40 grader i Mehamn: − De klager på at det er så kaldt

Sommeren kommer i morgen til Troms og Finnmark, det var i alle fall det som ble meldt på Dagsrevyen.

– Så bra, det er de vel glade for, de klager på at det er så kaldt, sier en lattermild John Smits da VG gjør ham oppmerksom på en aldri så liten blemme i onsdagens værmelding.

For da statsmeteorologen og værmannen skulle melde været for Troms og Finnmark for torsdag, var det minst én seer som sperret øynene opp, og tok kontakt med VG.

Blant temperaturer som fem grader i Alta, fem grader i Hammerfest og fem grader i Vardø, dukket tallet 40 opp på temperaturvarselet for Mehamn.

– Det er sånn som kan skje. Vi taster inn alt manuelt. Det hender av og til at det blir en glipp. Det er ikke alltid at man får med seg alt, selv om man leser korrektur, forteller Smits.

I Mehamn, i rundt fire grader onsdag kveld, sitter ordfører i Gamvik kommune, Alf Normann Hansen (Sv).

Han fikk ikke sett Dagsrevyen onsdag, og bryter ut med følgende når VG konfronterer ham med værmeldingen:

– Så herlig, det hadde vi trengt!

Et par minutter senere, etter å ha sjekke hvordan været faktisk blir torsdag, konstanterer han:

– Det er veldig svalt i forhold til det som ble meldt.

Ordføreren forteller at våren i nord går sin gang som normalt. At plenene begynner å bli grønne og at bjørken begynner å slå ut bladene.

Men oppfatter han glippen som en hån?

– Vi tar sånne ting med veldig godt humør. Vi tar det ikke så høytidelig, og gleder oss til det skal bli sommertemperaturer etterhvert, avslutter Normann Hansen.

Værmelder Smits forteller at han ikke var klar over tabben før VG ringte, men i løpet av de første minuttene i bilturen hjem fra Marienlyst, har han en mulig forklaring:

– Vi har nummer på alle værsymboler, og symbol 40 er regnbyger. Det kan være at nummeret fra symbolet har havnet i feltet hvor temperatur står, forteller statsmeteorologen.

Den opprinnelige planen, og tallet som ble tastet inn, var fem grader, forteller værmannen.

Værmeldingstjenesten Pent.no, viser at det blir nettopp fem grader for tettstedet.

– Vi kan ikke annet enn å ta det med godt humør og skjerpe oss til neste gang, sier Smits om glippen.

Og større glipper har skjedd, forteller han.

– Jeg husker en gang Kristen Gislefoss hadde 100 grader et sted, det skulle være ti, men det kom på en ekstra null.