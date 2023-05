FÅR SEG EN ØL: Michael Cruz fra VFA-213 kjøper kveldens første øl fra Luke Wilson på The Wild Rover på Karl Johan i Oslo.

Hit lokkes amerikanerne: − Dyrere enn jeg hadde trodd

Utenfor døren vaier det amerikanske flagget, det er baseball på TV-en og en trubadur fremfører amerikanske låter. På innsiden av The Wild Rover sitter bareier Morten Guldvik og smiler bredt.

– Omsetningen ligger an til å bli det tredobbelte av en vanlig onsdag, forteller Guldvik når VG snakker med ham.

De har gjort enkle grep for å tiltrekke seg noen blant de 4500 amerikanerne som er i Oslo i forbindelse med at det gigantiske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» har ankret opp i Oslofjorden.

STORFORNØYD: Morten Guldvik har hengt opp det amerikanske flagget for å ønske mannskapet fra USS «Gerald R. Ford» velkommen.

– Det må vi egentlig takke dere i pressen for – den siste uken har det vært mye fokus på krigsskipet. Jeg pratet med noen bransjekollegaer og vi tenkte at her må vi gjøre noe gøy. De amerikanerne som kommer nedover her skal tenke at det er skikkelig gøy at de er på besøk.

Info Starbucks og våpenheiser USS «Gerald R. Ford» er det største krigsskipet som noen gang er bygget. NTB har samlet flere tall som viser hvor store dimensjoner det er snakk om: Skipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop.

De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Ifølge de offisielle tallene har skipet plass til over 75 luftfartøy om bord, mens andre kilder opererer med opp mot 90 fly og helikoptre. Under dekk finner man en gigantisk hangar hvor flyene kan stues tett i tett.

Skipet har også 11 våpenheiser, et søppelforbrenningsanlegg.

For mannskapet har de egen frisør, tannklinikk, sykestue, butikker og en Starbucks-kafé. Prislappen på skipet, som ble påbegynt i 2009 og døpt i 2013, var på 13,3 milliarder dollar – noe som med dagens kurs tilsvarer 145 milliarder kroner. Vis mer

Dyrere enn jeg er vant til

Inne i baren treffer vi Michael Cruz som er tilknyttet VFA-213 – også kjent som Blacklions – en luftkampskvadron basert i Virginia. Han tar seg en pust i bakken etter å ha gått rundt i Oslo – og kjøper sin første øl mens VG er der.

– Hva kostet ølet?

– 132 norske kroner, det var en god del mer enn jeg er vant til, sier han.

Han forteller at «hjemme» koster en øl rundt 6 dollar – basert på dagens kurs betalte han rundt det dobbelte i Norge.

PATRIOT: Det er ingen tvil – ut fra T-skjorten å dømme – hvor Michael Cruz er fra.

– Men prisene er ikke kjempeille, men det er definitivt mye dyrere enn jeg opprinnelig hadde trodd. Også er jeg ikke vant til å regne om på valutaene, avslører Cruz.

I skrivende stund koster en dollar cirka 11 kroner.

– Men jeg synes det er veldig vakkert her. Jeg og en kamerat har gått mye rundt i Oslo nå. Jeg så blant annet kirken der nede i gaten her (Oslo domkirke), og den hadde helt nydelig arkitektur.

SKÅLER: Vennegjengen Gordo, Miguel, Julio, Jorge og Chucho tar seg en pust i bakken etter å ha gått i land i Oslo.

– Som bergensere

Rundt et bord nyter vennene Gordo, Miguel, Julio, Jorge og Chucho en øl hver. De ønsker kun å omtales ved fornavn.

– Prisene i Norge er nok mot «the top end», sier Chucho, før han skynder seg å understreke:

– Så langt er byen vakker. Det har ikke vært annet enn fantastisk å være her. Det er mange gode mennesker her, vennlige og varme, sier han.

– Jeg synes prisene er helt OK. Også synes jeg de norske jentene er veldig vakre, forteller Gordo.

Innehaver Morten Guldvik har kun positive ting å si om amerikanerne.

– De er skikkelig hyggelige. Ordentlig som vi kjenner amerikanere – trivelig og «all righte». Vi har ingen negative opplevelser.

Lørdag var baren full av bergensere i forbindelse med cupfinalen, og Guldvik sammenligner dem gjerne.

– Amerikanerne er som bergenserne. Vi hører dem når de kommer, sier han spøkefullt.

– Lar amerikanerne seg overraske over ølprisen på Karl Johan i Oslo da?

– Egentlig ikke når jeg ser hvor svak kronen er. Om vi regner det om i dollar, er jeg ikke sikker på det er så ille for dem, kontrer han.

– Hva drikker amerikanerne?

– Jeg ser at det har gått litt mer Brooklyn lager enn normalt. Det kan være at de leter etter merkevarer de kjenner. Det har ikke gått så mye Nordlands i dag.

USS «Gerald R. Ford» skal ligge fire dager i Oslo.

Talsperson Jonny Karlsen i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sa til VG tidligere i dag at skipet skal seile langs norskekysten, men vil hverken svare på hvor lenge skipet blir liggende i Oslo, hvor det seiler videre og hvor det skal stoppe på veien.

– For oss er det viktig å få øvet og trent sammen med våre allierte, og kanskje spesielt amerikanerne. Derfor er det lagt opp til flere treninger med både luftforsvaret, sjøforsvaret, hæren og spesialstyrker, sier han.

WHEN IN OSLO: Første stopp i Oslo for Jay Single (28) og Ian Cadone (22) var McDonalds. Da VG snakket med dem, gledet de seg til å utforske Oslo.