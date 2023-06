FORFALSKET KVITTERING: Illustrasjonsbildet fra Gjensidige viser tydelig at dokumentet er endret. – Det vi jobber mest med nå er imidlertid manipulasjon og forfalskninger som er vanskelig å avdekke, men som ikke egner seg jo ikke som illustrasjoner. Vi ønsker ikke å si for mye om hvilke metoder som er mest effektive, og hvilke metoder som er lettere å avsløre, men generelt er det vanskelig å gjøre alt riktig, uttaler forsikringsselskapet.

Ny teknologi avslører mer forsikringssvindel: − Toppen av isfjellet

Forsikringsselskapets «svindel-jegere» tester nå ny datateknologi for å ta flere på fersken.

Kortversjonen Forsikringsselskapene Gjensidige og Fremtind tester ny datateknologi for å avsløre svindel, og har gjennomgått 50.000 skadesaker med systemet.

Systemet bruker over 100 parametere for å avdekke manipulerte bilder og falske kvitteringer.

Yngre personer står bak en god del svindelforsøk, og selskapets holdningsundersøkelser viser at unge er mer villige til å begå forsikringssvindel.

Forsikringssvindel er ulovlig og straffbart, og svindelforsøk kan føre til anmeldelser, fengsel, forsikringsnekt og innreiseproblemer i enkelte land. Vis mer

– Det er en milepæl i kampen mot svindel. Det er viktig for våre ærlige kunder at pengene deres ikke brukes på erstatning til svindlere, sier utredersjef i Gjensidige, Vera Sønsthagen.

Systemet Gjensidige tester bruker mer enn 100 parametere for å avsløre forfalskede bilder og kvitteringer.

50.000 skadesaker er gjennomgått av programmet.

– Vi går ikke ut med konkrete tall for hvor mange svindelforsøk som er avdekket, men det er avslørt flere tilfeller blant de sakene vi har gjennomgått som en del av prosjektet.

Hun legger til:

– Min erfaring er at vi dessverre nok jobber med toppen av isfjellet. Mørketallene er forholdsvis store, slik at der vi leter – der finner vi.

NYTTIG: – Vi ser at dette er verktøy som vil hjelpe oss i avdekking av forfalskede og manipulerte bilder og dokumenter. Om det blir akkurat dette systemet eller et annet er for tidlig å si, sier utredersjef i Gjensidige, Vera Sønsthagen.

– Godt laget

– Hva kan systemet oppdage som ikke et trent øye hos dere kan?

– Mange falske kvitteringer er svært godt laget. Kvitteringer fra Power, Elkjøp og Louis Vuitton er blant de som forfalskes mest, sier Vera Sønsthagen i Gjensidige.

Hun forteller videre at manipulerte bilder kan bli avslørt om det for eksempel mangler en skygge, som burde vært der.

– Det nye programmet sjekker også bakgrunnsdata for bilder og dokumenter.

Noe av svindelen er mer amatørmessig og oppdages enklere.

– Vi får tidvis vedlagt bilder som er hentet fra internett i stedet for av egen gjenstand. Hvis bunaden er meldt stjålet etterspør vi et bilde av personen med bunaden på, ikke bare et bilde av en tilsvarende bunad. Det finnes også apper og diverse teknologi som kan få en gjenstand til å se skadet ut, sier Sønsthagen.

– Kan koding

Sønstehagen i Gjensidige sier de ser en god del svindelforsøk fra yngre personer.

– Mange kan koding og da kan det være enkelt å lage forfalskninger.

Den tidligere politietterforskeren mener det er på sin plass å minne om «etikk og moral».

– Forsikringsbedrageri er ulovlig og straffbart, vi anmelder sakene til politiet. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt. Jeg tror ikke alle unge mennesker vet hvor alvorlig svindel er. Mange synes å tro at det ikke er så alvorlig fordi det er så enkelt.

Svindelforsøk kan havne på rullebladet og det kan føre til innreiseproblemer i enkelte land, om svindelen er alvorlig.

Hun sier selskapets holdningsundersøkelse som er gjennomført over flere år viser at unge er mer villige til å begå forsikringssvindel.

Tall fra Finans Norge avdekket forsikringsbransjen i fjor 924 svindelforsøk innenfor privat skadeforsikring. Rundt 200 av disse var innenfor skole- og uføreprodukter.

Det samlede beløp var over 92 millioner kroner for den norske forsikringsbransjen. I 2022 økte antall saker med 7 prosent etter en nedgang i 2021.

FORFALSKET: Forsikringskunden brukte et kjøpstilbud fra Hifi Klubben som kvittering. Det ble meldt totalskade på en forsterker til 90.000 kroner. Teksten som viste at det kun dreide seg om et kjøpstilbud som var var sladdet vekk, forklart med at det var personlig informasjon. En fiktiv rapport fra verkstedet til lydbutikken, viste at Hifi Klubben var skrevet feil. Kunden ble dømt til betinget og ubetinget fengsel. (Opplysninger er brukt i en tidligere pressemelding fra Fremtind)

– Stor økning

Også selskapet Fremtind har tatt i bruk ny teknologi i jakten på forsikringssvindlere.

– Det fører til at vi vil avdekke stadig mer svindel, melder kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein.

Antall forsikringsbedragerier i selskapet økte med 16 prosent i 2022 fra foregående år.

Ifølge Grønby Rein er det en særlig stor økning av svindlere under 30 år.

– Antall svindeltilfeller har økt med 30 prosent blant de yngre fra 2021 til 2022. Tre av fire unge svindlere er menn, viser våre tall, sier Grønby Rein.

Mest fristende er det for folk å svindle på innboforsikringe.

– Falske fakturaer og kvitteringer blir brukt for egen vinning. En utbredt metode er å melde inn skadetilfeller som ikke har skjedd. Typiske svindelforsøk er også å melde at man er utsatt for tyveri, gjerne av mobil, PC eller nettbrett.

FORFALSKET: En kunde prøvde seg to ganger med samme, forfalskede faktura. Vedkommende sendte inn et skadekrav både til Fremtind og til et annet selskap, på en Samsung-TV til nær 40.000 kroner. Undersøkelser avslørte at det dreide seg om en helt annen TV, solgt til en annen person for til 10.000 kroner. Elkjøps unike QR-kode bidro til å avsløre forholdet.

– Sosialt akseptert blant unge

– Undersøkelser viser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert blant unge enn andre typer kriminalitet, sier Grønby Rein i Fremtind.

De har nulltoleranse for svindel.

– Mange tror at forsikringssvindel ikke er så farlig, men svindel for selv lave summer kan gi ubetinget fengsel. Dessuten gir svindel andre kunder dyrere forsikring.

– Hva med AI-teknologi som nå er så avansert at den kan lage bilder som ikke lar seg reversere?

– Vi har hittil ikke sett AI-genererte bilder som er egnet som dokumentasjon i en skade. Selv om det er enkelt å generere bilder som viser en knust gjenstand, er det relativt lett å se at disse skiller seg fra den ordinære dokumentasjonen. Vår fordel er at vi har et stort sammenligningsgrunnlag og lettere kan se hva som skiller seg ut, sier utredersjef i Gjensidige, Vera Sønsthagen.