GASSENS MANN: Terje Aasland sier at gasskraftverket på Mongstad kan brukes som reserve i vinter. Men på Nyhamna i Møre og Romsdal ble Norges siste mobile gasskraftverk nylig solgt.

Gasskraftverk solgt til Honduras - kalles «meget korttenkt»

Terje Aasland (Ap) peker på gasskraft som beredskapstiltak for vinteren. Men forrige uke solgte Statnett det siste mobile norske gasskraftverket til Honduras.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hvis det må strakstiltak til for å hindre rasjonering av strøm i vinter, er et av de mulige tiltakene å legge til rette for gasskraftproduksjon på Mongstad.

Det sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mandag i sin redegjørelse til Stortinget om strømkrisen.

– Dette er tiltak som kan settes i verk dersom sannsynligheten for rasjonering skulle bli høy.

Litt lenger nord, på Nyhamna i Aukra kommune, har Statnett i fem år forsøkt å selge det siste mobile gasskraftverket i Norge.

Det kunne de forrige uke melde at de har lyktes med – og kraftverket skal sendes til et selskap i Honduras, ifølge Energiteknikk.

– Vet ikke forfatningen

Gasskraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden i Møre og Romsdal fikk en prislapp på 2,1 milliarder kroner, men har aldri blitt brukt.

– Hva synes du om det i den situasjonen vi står i nå, hvor det kan være aktuelt å se på gasskraftverk som en energikilde?

– Men da må vi bruke den kapasiteten vi har gjennom det som ennå ikke er solgt eller revet. Da er det Mongstad som er fokuset som Statnett nå utreder. Jeg antar at Mongstad blir stående gjennom denne vinteren som et reservekraftverk.

– Var det dumt å selge til Honduras?

– Jeg vet ikke hvilken forfatning de mobile gasskraftverkene var i. Jeg vet heller ikke hvordan avtalen er, så det kan jeg ikke uttale meg om, sier han.

KLAR FOR TALEN: Landbruksminister Sandra Borch (Sp) i samtale med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) før regjeringens redegjørelse om strøm. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tripper og er klar.

Aasland sier at sjansen for at gasskraftverket på Mongstad kan fungere som reservekraftverk er stor, men han vil ikke anslå sjansen for at det blir brukt i vinter.

Bakgrunnen er fare for rasjonering, på grunn av lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

– Om det blir brukt eller ikke, det skal jeg ikke spå i. Nå kommer Statnett med sine saksanbefalinger til oss den 1. oktober. Sannsynligheten for at gasskraftverket på Mongstad kan stå der som et reservekraftverk det er stort. Samtidig håper vi at vi kan unngå å bruke det og at vi kan bruke det vannkraftsystemet vi har og at vi klarer oss gjennom vinteren ved å få mer nedbør og spare på vannet når det er mulig.

KRITISKE: Frp-leder Sylvi Listhaug og energipolitisk talsperson Marius Arion Nilsen.

– Meget korttenkt

– Dette viser at regjeringen ikke evner å reorientere seg og ta grep i krisen de står i. De følger vedtatte planer og kursen som er lagt, uansett om krisen står på trappene, sier Frps energipolitiske talsperson, Marius Arion Nilsen, til VG.

Det er Statnett som står for salget, men Nilsen mener regjeringen burde tatt grep. Han sier at det mobile gasskraftverket kunne produsere rundt 1 terawatt, som tilsvarer strøm til 60.000 husstander.

Nilsen mener at det kunne vært flyttet fra Midt-Norge til Sør-Norge.

Han sier at det ikke er realistisk å få kjøpt mye kraft fra Europa i vinter, når europeiske land selv står i en knipe.

– Da har vi bare vannet. Vi har solgt unna alt annet. Det er meget korttenkt, sier han.

MOBILT GASSKRAFTVERK: Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal så slik ut i 2007. Begge kraftverkene sto ferdige i 2009. Nå er også kraftverket på Nyhamna også solgt.

– Godt gjort

Energiteknikk skriver at gasskraftverket demonteres og sendes til Honduras før jul.

Nilsen får støtte fra partileder Sylvi Listhaug, som uttrykte stor forundring da hun fikk høre om salget.

Hun kaller salget helt utrolig – og mener det viser hvor lite fremtidsrettet måten regjeringen driver politikk er.

– Det er synd for Norge, som gir fra seg beredskap dit som man i sin tid har betalt over en milliard kroner for – og aldri brukt. Det er så galt som det går an.

– Når du kommer i en situasjon der du kanskje har bruk for det, så selger du det. Det er godt gjort, sier hun.

VG har forelagt Frps uttalelser til Statnett, som ikke ønsker å kommentere. De viser til at kritikken i første rekke er rettet mot regjeringen og Olje- og energidepartementet, som er Statnetts eier.