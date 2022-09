Utdanningsforbundet forlater forhandlingene: − KS viser ingen vilje til å komme oss i møte

Fra i morgen er rundt 8100 medlemmer i Utdanningsforbundet i streik. Nå har Utdanningsforbundet forlatt møtet hos Riksmegleren.

Både KS, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund deltok på møtet som startet klokken 12.00 i Oslo sentrum.

– KS viser ingen vilje til å komme oss i møte, sier Steffen Handal fra Utdanningsforbundet til VG på vei ut fra Riksmeglerens kontor.

– Nærmer det seg tvungen lønnsnemd?

– Vi styrer ikke mot tvungen lønnsnemd, men med en arbeidsgiver som ikke rikker seg, så må vi fortsette, sier Handal.

Mandag tas 1800 nye lærere ut i streik.

– Det er ikke planlagt noen nye møter. I morgen trapper vi opp streiken som planlagt, bekrefter Handal overfor VG.

– Jeg frykter streiken kan vare lenge med en arbeidsgiver som er så steil, sier han.

I forkant av møtet sa riksmegleren Mats Wilhelm Ruland at det kunne ta lang tid.

– Jeg har opplevd å måttet sitte til neste dag, sa han da.

Men Utdanningsforbundet forlot møtet etter drøye to timer.

– Hvor langt kan konflikten gå før det blir aktuelt med tvungen lønnsnemnd?

– Det ligger utenfor vårt mandat, men av erfaring skal det mye til før staten griper inn med tvungen lønnsnemnd. Erfaringsmessig gjøres ikke det før det er fare for liv og helse, sa Ruland til VG.

– Frykter det verste

Forhandlingsdelegasjonen fra KS ville ikke gi intervju på vei inn til møtet. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ankom rett etter.

– Jeg forventer at vi nærmer oss en løsning. Men jeg frykter det verste. Jeg tror dette handler om vilje. Jeg synes det er rart at vi har en arbeidsgiver som ikke tar innover seg realitetene, sa Handal til VG da.

– Jeg kommer her med ett mål: Å løse streiken så vi kan gå tilbake som lærere.

FORHANDLINGSKLAR: Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Handal understreket at lærerne som daglig møter elevene til vanlig er klar over hvor sårbare gruppen er, men at kampen nettopp derfor må tas nå.

– Streikeviljen for oss er kjempestor. Vi forstår bekymringene fra rektorer og andre. Vi vet veldig godt hva dette innebærer. Vi må få slutt på streiken, men vi kommer til å streike så lenge som trengs, fastslo Handal.

– Nå må de forstå alvoret.

I STREIK: Lærerstreiken har rammet Östersund ungdomsskole i Fetsund hardt. 32 av 50 lærere var tatt ut i streik i slutten av august. BÆRUM: Mange lærere ved flere grunnskoler og tre videregående skoler i Bærum er tatt ut i streik.

– Veldig bekymret

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus mener politikerne må føle på ansvaret.

– Det gjør de ikke i dag, sa hun til VG før møtet.

– Vi er veldig bekymret for de elevene vi har ute som blir berørt av streiken. Enhver lærer og rektor som er borte fra klasserommet er en alvorlig situasjon. Nå har de vært borte i hundre dager.

Hun pekte videre på at skolene sliter med å få inn kompetent personale.

– Vi har sett over tid at mange av dem med kompetanse ikke velger seg inn i skolen. Jeg tror folk er opptatt av å ha kvalifiserte lærere.

Mener det skal lite til

Utdanningsforbundet offentliggjorde lørdag et forslag de mener kan få slutt på streiken.

Forslaget skal etter planen hjelpe lærerne med å komme bedre ut av lønnsoppgjørene i både 2022 og 2023 – og samtidig være innenfor rammen for oppgjøret og spiselig for de 37 andre forbundene i KS-oppgjøret.

– Dette har vi gjort for å vise hvor lite som skal til for å få avsluttet streiken: Drøyt 300 millioner over to år er det som skal til, og kostnaden medfører altså ikke mer enn at 0,3 prosent av rammen i kommuneoppgjøret vil bindes opp neste år, sier leder Steffen Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

– Totalkostnaden på dette er det samme som det koster å bygge 1,3 kilometer med motorvei i Norge.

I STREIK: Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal holdt appell under en streikemarkering på Lillestrøm.

Over 8000 streikende

Streiken begynte for alvor etter sommeren, og involverer i dag drøyt 6600 lærere, med 1800 nye på vei ut fra mandag av. Handal mener KS lener seg tilbake og venter på tvungen lønnsnemnd, som han sier vil eskalere konflikten.

Fra KS sin side er imidlertid talen like klar. De frykter den reelle kostnaden for Utdanningsforbundets forslag kan bli langt høyere.

– Det er veldig vanskelig for KS å starte forhandlingene for 2023 nå, med bare tre av 40 organisasjoner. Det vil neppe hverken sykepleiere, renholdere eller vaktmestre akseptere, sa forhandlingsleder Tor Arne Gangsø til NRK.