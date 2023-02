NRK: Espen Teigen lånte penger av tobakklobbyister

Som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet tok Espen Teigen opp private lån fra to av Norges ledende tobakkslobbyister. Samtidig kjempet partiet hans for å tillate en ny type snus.

Det skriver NRK onsdag ettermiddag.

Han lånte penger februar 2022 da han jobbet som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet. NRK skriver at han tok opp private lån fra to av Norges ledende tobakkslobbyister.

NRK spurte om han i denne perioden var involvert i utspill eller budskapsutforming rundt snus og tobakk i Frp, eller deltok på møter med Swedish Match. Teigen svarer statskanalen på SMS:

– Nå tror jeg ikke jeg hadde noe spesielt med akkurat denne saken å gjøre. Men helt uavhengig av det er dette en merkelig sak. Ifølge denne logikken skal Frp ha blitt påvirket til å følge egen liberale snuspolitikk, på basis av at jeg lånte penger av noen kompiser.

Lånene får NRK bekreftet av tobakkslobbyistene selv. Den ene er Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match. Den andre seniorrådgiver Lasse Lehre i PR-byrået Kruse Larsen.

SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein reagerer på opplysningene.

– Det er svært uheldig at det har oppstått en situasjon der det kan stilles spørsmål om partiers bindinger til næringsinteresser og bakgrunn for spørsmål som er stilt i stortinget, sier hun til NRK.

Espen Teigens periode som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet ble kort. Han var i stillingen fra januar 2022 og det ble kjent at han sluttet den 16. mars i fjor.

Teigen har ifølge mediedatabasen Retriever skrevet 8 artikler som journalist i Nettavisen som omtaler Swedish Match. De fleste sakene er fra 2019. Den nyeste artikkelen er fra oktober 2020. I en av artiklene problematiserer Teigen forbudet mot tobakksfri snus.

– Jeg vil gjerne beklage til Nils og Lasse som må dras gjennom dette, på basis av at de er gode kompiser av meg. Det syns jeg er trist, skriver Teigen til NRK.

Dagbladet: Lånte penger av politikere

Teigen bekrefter til Dagbladet at han lånte penger av politikere på Stortinget mens han jobbet som politisk journalist.

Det var for det meste lån på en tusenlapp eller to, men også tidvis snakk om «betydelige summer», får Dagbladet opplyst. Låneperioden strekker seg inn i tiden da Teigen var ansatt i Nettavisen.

Teigen insisterer på at gjelden ikke har påvirket jobben hans som journalist og at ingen av utlånerne var kilder for ham.

Teigen kom til Nettavisen i 2019, etter å ha vært rådgiver for daværende Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Han sluttet som journalist i slutten av januar.

– Beklager

– Det er viktig å presisere at ingen av dem det her er snakk om er noen jeg har intervjuet eller laget saker om mens jeg lånte penger av dem, sier han til Dagbladet, og legger til:

– Jeg vil gjerne beklage til Nettavisens lesere. Jeg kan forsikre dem om at ikke et eneste ord i en eneste artikkel har vært skrevet annerledes på grunn av dette.

Da Teigen havnet i et økonomisk uføre, ble løsningen å be venner og bekjente om lån.

– Grunnen bak er at jeg har vært i en svært presset økonomisk situasjon, og har vært nødt til å hjelpe nære, og samtidig fått en stor skattesmell.

– Hvordan endte du her, med gjeld til folk på Stortinget?, spør Dagbladet.

– Etter å ha fått meg en trøkk har jeg dessverre gravd meg ned fremfor å komme meg ut av det. Det var idiotisk av meg. Det har jeg tatt tydelig lærdom av. Jeg kan forsikre alle og enhver om at det eneste jeg har som fokus hver eneste dag er å stable meg på beina og gjøre opp for meg, sier.

Mandag meldte NRK at Teigen ble dømt i forliksrådet i fjor høst for å ha lånt penger av kilder.

Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum, kunngjorde at hele Teigens produksjon i Nettavisen vil bli gjennomgått.

Stavrum kalte sakene et klart brudd med pressens Vær Varsom-plakat og Nettavisens etiske retningslinjer.