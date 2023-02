PÅ PLASS: Politiet har så langt ikke sagt noe om hva slags hendelse det er snakk om.

Alvorlig hendelse i Trondheim

Nødetatene har torsdag kveld rykket ut med store ressurser til Singsaker, etter å ha blitt varslet om en alvorlig hendelse.

– Vi har fått melding om en alvorlig hendelse på Singsaker og har sendt mye politiressurs for å gjøre undersøkelser på stedet. Mer informasjon vil komme etter hvert, skriver politiet på Twitter klokken 21.24.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende sier til VG at de har kontroll på situasjonen, og at det ikke er fare for noen andre i området.

Hun vil ikke si noe om hvorvidt noen er skadet.

Det er så langt ukjent hva slags hendelse det er snakk om.

– Vi får hjelp av krimteknikerne på grunn av hendelsens art, sier innsatsleder Håkon Flor til Adresseavisen.

Han sier videre at de er i gang med å sperre av hus i området.

Avisen har snakket med en nabo, som forteller at syv politibiler, flere ambulanser, brannbil og legevaktbil er på stedet.

Politiet varsler at det vil komme en pressemelding i løpet av kvelden.

