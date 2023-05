PØLSER OG POLITIKK: Jonas Gahr Støre var grillmester da den nye ledelsen i Arbeiderpartiet samlet seg på terrassen i statsministerboligen søndag ettermiddag.

Pølseparty hos Støre: Her er vinnerplanen

STATSMINISTERBOLIGEN (VG) Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr samlet søndag den nye ledelsen i partiet til grill- og strategiparty. – Her er mitt dreamteam. Og her er vår plan for å vinne valget, sier Støre.

Kortversjonen Statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre samlet søndag partiets nye ledelse til grillfest og strategimøte.

De lanserer en seks-punktsliste for å vinne valget, som inkluderer mål om å møte alle landets velgere og tidlig valgkampstart.

Støre beskriver den nye ledelsen som sitt «dreamteam». Vis mer

Wienerpølse, ostepølse, bratwurst og krydderpølse stod på menyen da Støre inviterte til grillfest på terrassen i statsministerboligen, noen steinkast vest for Slottet i Oslo søndag ettermiddag.

Solen skinte fra en skyfri himmel – ganske uvanlig for hans parti, som siden han tiltrådte har vært mer preget av storm enn sol.

Men helgens landsmøte har gitt ham farge tilbake i fjeset: Vi møter en mer optimistisk Ap-leder enn på lenge.

– Det er kanskje litt hardt å kalle inn til et møte med ledelsen ett døgn etter landsmøtet, men vi ble enige om å utnytte den energien som landsmøtet ga. Derfor har vi bestemt oss for å dra til med en historisk tidlig oppstart av valgkampen. Vi begynner i dag med denne planen og starter i alle landets kommuner neste helg, sier han:

UNGT OG MIDDELALDRENDE: Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng har jobbet sammen i mange år. De får med seg Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere. Søndag la de en plan.

– Vi legger frem en seks-punktsliste, som vi skal vinne valget med, sier Støre.

Her er den:

Ha som mål å treffe alle velgerne.

Være gjenkjennelige og fremtidsoptimistiske.

Rekordtidlig valgkampstart.

Mobilisere kjernevelgerne og gjenvinne gjerdesittere.

Reise mer sammen med fagbevegelsen.

Beholde storbyene og vinne distriktene.

1 / 3 GRILLSJEF: Ny nestleder Tonje Brenna og gjenvalgt partisekretær Kjersti Stenseng ser på hva sjefen får til på grillen. Første bordsetting: Grillede pølser. FORNØYDE: Tilbehøret endte på pølsen i lompa, og festen var i gang. forrige neste fullskjerm GRILLSJEF: Ny nestleder Tonje Brenna og gjenvalgt partisekretær Kjersti Stenseng ser på hva sjefen får til på grillen.

– Dere begynner med et veldig ambisiøst punkt. Er det mulig å fysisk treffe alle velgerne?

– I politikken snakkes det om at man må være god på den nye valgkampen, på sosiale medier. Vi skal treffe velgere både fysisk og digitalt, men det viktigste er fortsatt å være gode på den gamle valgkampen: Det er å møte mennesker – på kjøpesenteret, ved husbesøk og bedriftsbesøk, sier Støre.

– Det var rundt 3,8 millioner stemmeberettigede ved forrige valg; er dette løftet deres første valgflesk i år?

– Mitt motspørsmål er, sier Støre:

– Kan du gå til valg uten mål om ikke å møte dem som skal stemme? Vi kommer ikke til å telle for å sjekke om vi møtte alle 3,8 millioner velgerne, men vi har det som et mål i år.

PØLSEPARTY: Tilbehøret var som det skulle. – Jeg er vant til å grille pølser, men det har vært mest på bål i skogen med barna, sier Støre.

Han har fått fyr på gassgrillen. Rykende fersk nestleder Jan Christian Vestre er imponert over hvor raskt det går før pølsene har fått riktige brente riller og ser ferdige ut.

Vil gjøre det bedre enn sist

Støre-regjeringen har fått den ene krisen etter den andre i fanget etter at de tiltrådte. De nådde 14,6 prosent oppslutning på det verste, og har litt bedre målinger nå.

– Dere fikk 24,8 prosent oppslutning i kommunevalget i 2019. Er det et realistisk mål når snittmålingene for tiden ligger litt under tyve prosent?

– Du vet at jeg ikke svarer på tall, men vi har jo en ambisjon om å kunne gjøre det bedre enn sist, sier Støre.

KJØRER PÅ FOR Å SNU TRENDEN: Partiledelsen i Ap brukte deler av søndagen til å legge valgkampstrategien og bestemte seg for kjøre i gang fra i dag.

– Politikk er en lang vei

Ikke bare har de slitt med velgerne. Det blåste opp til storm i partiet før helgens landsmøte, hvor kampen for å bytte ut Kjersti Stenseng med Helga Pedersen som partisekretær, ramlet sammen et par dager før de 300 delegatene til landsmøtet møttes torsdag.

Så skjedde et mirakel, som fikk Støre til å ta til tårene.

Da kriserammede og kritiserte Støre entret talerstolen, reiste delegatene seg og trampeklappet i mange minutter. De fortsatt og fortsatte og fortsatte. Det var massivt og kunne ikke vært planlagt. Det har aldri hendt før.

Stormen endte der og da og det var knapt bris resten av landsmøtet.

– En del tolket det som støtte til budskapet og ønsket ditt om ro og fokus på politikken, mer enn støtte til deg?

– Det var et veldig ekte øyeblikk meg. Jeg følte det var en tilhørighet og støtte, jeg følte det var veldig til meg der og da. Men også det du sier: Dette var landsmøtets uttrykk for å si «Her er vi og vi ønsker å bruke tiden på vår politikk».

– Det ser ut som du har vunnet partiets gunst, men det er verre å vinne velgernes?

– Nå er vi veldig klare og motiverte for valgkamp. Vi driver med politikk og ser at det vi er opptatt av aldri blir oppnådd en gang for alle. Men det dreier seg om å utvikle samfunnet hele tiden og kjempe mot våre motkrefter.

PØLSER OG BRUS: Vann, juice og cola stod på drikkemenyen.

– Partiet ditt i Oslo støttet Helga Pedersen som partisekretær, mens du sørget for at kvinnen som sitter på din høyre side ved dette bordet, Kjersti Stenseng, ble gjenvalgt som partisekretær?

– Det har jeg ikke noe ønske om å gå inn på nå. Valgkomiteen jobbet grundig og valgkomiteens leder orienterte om hva det handlet om. Jeg er veldig fornøyd med resultatet som et enstemmig landsmøte vedtok.

– Hvorfor viser målinger at du er en av de viktigste årsakene til at Ap gjør det dårlig?

– Jeg får det med meg. Men jeg tenker at hvis partiet mener det er tungtveiende, så får de gi uttrykk for det. Leder du et parti som har som mål å omfordele og flytte på makt, er det naivt å tro at det ikke utløser engasjement på den andre siden.

– Opp, opp, opp

Jan Christian Vestre avbryter for å forsvare sjefen.

– Hyllesten på landsmøtet var unison, spontan og ekte, som fortalte at vi har den beste lederen, som er hardtarbeidende og som har stått i det i tøffe tider for landet vårt. Han jobber utrettelig, slipper folk til og ser det beste i alle.

Vestre legger til:

– Meningsmålingene kommer til å gå opp, opp, opp, fordi Ap etter landsmøtet er et lag som er mer motivert enn noensinne.

PØLSER OG PIZZA: Støres serverte ulike pølser søndag, men sier at han har greid å steke pizza på gassgrillen.

Tonje Brenna sier de må bruke gamle og nye virkemidler, spesielt for å nå unge velgere.

– Det er en utfordring at det er veldig mange flere eldre enn yngre som stemmer. Det skal vi forsøke å gjøre noe med. Vi skal rette mye av våre aktiviteter om innvandrere og unge, som dessverre i for liten grad stemmer, sier hun.

TETTE: Støre skryter av Kjersti Stenseng, som har vært partisekretær i åtte år, sammen med partileder Støre.

Støre har med Brenna og Vestre fått inn to unge fra Utøya-generasjonen i ledelsen.

– Er dette det nærmeste du kommer ditt dreamteam?

– Ja, det er det. Kjersti og jeg har vært ute en vinterdag før og kjenner hverandre veldig godt. Jeg vet hvor mye hun har jobbet med organisasjonen vår i vanskelige tider. Med disse to her i tillegg, sier han og peker på Brenna og Vestre med en pølse i hånden:

– Det ene er at de kommer fra Utøya-generasjonen, men de kommer inn med kunnskap innen utdanning og næringslivet og har allerede bred erfaring. Ja, da vil jeg kunne si at dette er mitt dreamteam.

– Tidligere enn noensinne

Stenseng sier de må bruke driven fra landsmøtet til å dra i gang valgkampen rekordtidlig.

– Vi ønsker å ta med kraften og politikken fra landsmøtet ut i valgkampen. Derfor begynner vi valgkampen tidligere enn vi noensinne har gjort, også fordi folk ofte bestemmer seg og stemmer tidlig. Neste helg skal vi ha aktivitet i samtlige kommuner, sier hun.

De sier de skal være «gjenkjennelige og fremtidsoptimister».

SØVN-HISTORIE: Tonje Brenna ledet en av de sentrale redaksjonskomiteene på Ap-landsmøtet og jobbet døgnet rundt. Hun hadde planer om å ta seg en fest etter landsmøtet var over lørdag ettermiddag. Hun skulle bare legge seg litt nedpå en kort tid. Og våknet mange timer senere, for sent til feiring.

Vi ber dem være konkret:

– Når skal eksempelvis disse vedtakene fra landsmøtet deres innfris: Øke de laveste, trygdeytelsene, gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid og fjerne fraværsgrensen i videregående skole?

– Vi skal gjøre noe for dem som har minst gjennom tre spor: Et bra trygdeoppgjøret i vår, gjøre noe med de laveste ytelsene og se på de andre trygdeordningene, samtidig som arbeidslinjen ligger fast, sier Brenna og fortsetter:

– Fraværsgrensen skal endres av to grunner: Via den nye opplæringsloven som skal gjelde fra høsten 2024. Det andre er at fastlegene skal gjøre andre ting enn å skrive ut legeerklæringer til friske elever.

– Så jobber vi med arbeidsrettet uføretrygd slik at de kan bruke restarbeidsevnen uten å være redd for å miste den økonomiske tryggheten, sier hun før de fire fortsetter den politiske planleggingen – alene.

Festen er over, men det er pølse igjen.