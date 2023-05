LAGT I BAKKEN: Det var vanlige folk som fikk Zaniar Matapour i bakken, før politiet pågrep den terrorsiktede 43-åringen.

Terror-forsvarer om norske myndigheter: − De har sviktet i samfunns­oppdraget

PST og Etterretningstjenesten kan ha visst nok til å avverge Oslo-terroren i fjor sommer, mener Zaniar Matapours forsvarer.

Matapour (43) løsnet skuddene terrornatten 25. juni i fjor.

Angrepet skjedde utenfor pubene Per på Hjørnet og London, mens mange feiret Pride i Oslos gater.

To menn ble drept, flere alvorlig skadet og et helt Pride-miljø ble rammet av frykt.

Tirsdag avslørte VG meldinger som ble sendt mellom en norsk etterlyst islamist og en agent fra Etterretningstjenesten før angrepet. Islamisten forklarte i meldingene at en «bror», som politiet mener er Arfan Bhatti, planla terror mot et land i Skandinavia.

PÅ TRIKKEN: Det var med denne trikken Zaniar Matapour kom til C.J. Hambros Plass, hvor angrepet skjedde, HER SITTER HAN: Matapour gikk av på trikkestoppet utenfor Tinghuset i Oslo, og gikk mot utestedene i Rosenkrantz' gate. UNDER ANGREPET: Her hat Matapour nettopp løsnet skudd mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub, hvor mange feiret Pride.

Advokat Dietrichson er Zaniar Matapours forsvarer.

Han mener PST og E-tjenesten har sviktet fordi de ikke klarte å avverge angrepet. De to hemmelige tjenestene er uenige om hvordan informasjonsflyten var dem i mellom før angrepet.

– Vi som samfunn må kunne forvente at PST og E-tjenesten deler de nødvendige opplysningene seg i mellom, og ikke i ettertid står og peker på hverandre, sier han til VG.

– Deres oppgave er å beskytte samfunnet mot fremtidige angrep. De har, sett under ett, sviktet i sitt samfunnsoppdrag.

KRITISK: Advokat Marius Dietrichson er forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour, som skjøt rundt seg i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept. Mange ble såret.

Etterretningstjenesten hadde minst to samtaler med den aktuelle islamisten før angrepet. Hva Etterretningstjenesten delte videre fra disse samtalene til PST, er fortsatt uklart.

I løpet av de siste månedene har VG samlet inn informasjon som norske myndigheter visste før terroren:

Norske myndigheter visste identiteten til islamisten de chattet med, og at vedkommende har vært i Bhattis nettverk i flere år.

PST har tidligere sagt at de la til grunn at terrorangrepet ville skje i Norge.

11 dager før angrepet ble det publisert et bilde på Bhattis Facebook-profil som viste et brennende Pride-flagg. Over bildet lå en tekst som oppfordret til drap på homofile.

PST ble kjent med dette innlegget «kort tid før angrepet», ifølge PST-sjef Beate Gangås.

Det neste store arrangementet i Norge på denne tiden, var nettopp Pride.

Et par måneder før terroren ble Matapour stoppet i samme bil som Bhatti, i nærheten av en SIAN-demonstrasjon på Stovner, hvor det skulle skje en koranbrenning.

Politiet anholdt Bhatti og fant en kniv i bagasjerommet på bilen.

PST har hatt kjennskap til Matapour tilbake til 2015. De har vært bekymret for radikalisering og at han inngikk i et ekstremt islamistisk nettverk i Norge.

I perioden mellom mars og juni i fjor hadde PST to bekymringssamtaler med nå terrorsiktede Zaniar Matapour.

– Staten kunne og burde ha avverget angrepet, slik jeg leser saken, sier Dietrichson.

– Svikt i alle ledd

Forsvareren til Matapour sier det er litt meningsløst å snakke om avverging, siden han mener Etterretningstjenesten ga sin tillatelse og oppslutning til terrorangrepet.

– Etterretningstjenestens agenter har, under dekke av at de var IS, gitt sin tilslutning og tillatelse til at angrepet skulle skje. Det skulle de selvsagt ikke ha gjort, sier Dietrichson, som også påstår at PST og politiet uansett burde ha klart å gjøre noe.

– Hvor mye mer trenger de å vite før de går ut offentlig og anerkjenner at Pride nå er truet, slik at folk kan ta sine forholdsregler, spør Dietrichson.

– Og hvor mye mer trenger de å vite før de følger opp konkrete ledetråder mot navngitte personer i saken. Men de gjør altså ingen ting. Trusselvurderingen, som PST nedjusterte bare noen dager i forveien, endres ikke. Sivilsamfunnet blir ikke varslet. Og de involverte blir ikke stanset. Det virker som det svikter i alle ledd, sier advokaten.

VG har forelagt kritikken for PST. De ønsker ikke å kommentere saken.

Etterretningstjenesten viser til sine tidligere svar, hvor de har sagt at de delte «all relevant informasjon fortløpende med PST».

– Påstandene om at Etterretningstjenesten fremprovoserte terrorangrepet i Oslo i fjor sommer, har ikke rot i virkeligheten, har kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene tidligere skrevet til VG.

– Tjenestens oppdrag er tvert imot å avdekke og varsle om trusler mot Norge. Arbeidet vårt og metodene vi benytter er solid hjemlet i norsk lov. Vi søker å få tilgang på tilstrekkelig informasjon om trusselaktører, avdekke planer og dermed bidra til å avverge angrep.

