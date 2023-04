DØDE: Denne bylten med de to kattene ble funnet i containeren med metallavfall i Stange.

Gjorde skrekkfunn i container: − Det er ekstremt

I avfallscontaineren lå en bylt av pledd og tau. Inni lå kattene tett inntil hverandre.

– Jeg fatter ikke hvordan folk kan ha seg til å gjøre noe sånt. Det er ekstremt, sier Benny Bunes.

NB! Vi advarer mot sterke bilder nedover i teksten.

Torsdag ettermiddag fant han og to kollegaer de to kattene i containeren mens de var på jobb ved Aasen Handel i Stange.

– På jobben har vi to containere, én for restavfall og én for metall. Kollegaen min skulle hive noe i metallcontaineren, og da fikk han se en bylt med et teppe og tau rundt, forteller kollega Bjørn Svendsen.

– Det var ei svart og ei spraglete

Ifølge Svendsen sa den tredje kollegaen spøkefullt at han trodde det «måtte være et dyr inni der».

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Og da vi knytte opp bylten fikk vi jaggu se ei katte, forteller Svendsen.

Men da de så nærmere etter, viste det seg at det ikke bare var én katt som lå i bylten, men to. Tett inntil hverandre.

– Det var ei svart og ei spraglete, fortsetter han.

– I hvert fall ikke en påkjørsel

Kollegene tenkte først at det kunne dreie seg om en påkjørsel.

TO KATTER: Da mennene fant kattene var de tett bundet sammen med tau

– Men jeg har aldri hørt om at noen har kjørt på to katter, sier Bunes.

Svendsen forteller også det så ut som at kattene hadde skader bak hodet.

– Etter hvert så vi at dette var i hvert fall ikke en påkjørsel.

Han forteller at det har vært flere episoder av mishandling av katter i området tidligere i vinter.

– Alle har en hjelpeplikt

Hva som har skjedd med kattene før de ble dumpet i containeren, er fremdeles ukjent.

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, har derimot en klar oppfordring dersom man er uheldig å skader et dyr.

KJENT PROBLEM Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset sier at vold mot katter er et kjent problem.

– Da skal man ta det med til veterinær for behandling eller avliving dersom skadene er omfattende. Hvis man har skadet dyret så pass at det dør umiddelbart, skal man levere det til en dyreklinikk eller begrave det.

Vold mot katter overrepresentert

Roaldset sier at også vold mot katter er et kjent problem.

– Vold mot katter er overrepresentert i statistikken. Det er både mye skyting av katt og vanskjøtsel av katt, forteller hun.

Ifølge Roaldset er det viktig at dyr som har dødd på mistenkelig måte obduseres for å styrke kunnskapsgrunnlaget om vold mot dyr i Norge.

UVERDIG: Kollegene forteller til VG at de synes dette var en uverdig måte å behandle kattene på.

Ingen eiere meldt seg

Mennene har forsøkt å finne ut om noen eide kattene.

– Vi har undersøkt, lagt ut melding på Facebook og snakket med folk men ingen har meldt seg, sier Svendsen.

Både Svendsen og Bunes reagerer kraftig på måten kattene ble behandlet.

– Hvis man skal kvitte seg med dyr, må man gjøre det på en ordentlig og verdig måte. Ikke legge dem i en container, sier Svendsen.

Kollegene forteller at de nå har begravet kattene i skogen.

– Straffbart

I Norge er det dyrevelferdsloven som regulerer hvordan dyr skal behandles

– Det er forbundet med straffansvar å opptre i strid med denne loven, sier Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland ved Innlandet politidistrikt.

Hun forteller at det er straffbart å utøve vold mot dyr.

– I loven har vi blant annet bestemmelser som sier at det er straffbart å utøve vold mot dyr og hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

