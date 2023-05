GEBYR: Denne boten fikk den unge ukrainske flyktningen.

Ukrainsk flyktning fikk bot på toget: Det fikk norske André til å reagere

Søndag fikk en ung ukrainsk flyktning en bot på 1150 kroner av Vy. Han forstår hverken norsk eller engelsk. – Dette er ikke måten man bør behandle en flyktning på, mener medpassasjer André.

På ettermiddagen 30. april skulle en 19 år gammel ukrainsk flyktning ta toget fra Kongsvinger til Oslo for å besøke en venn og oppleve hovedstaden.

– En kvinnelig bekjent sa at jeg måtte sette meg i bakerste vogn, for der kan man kjøpe billett, så jeg gjorde det, men det viste seg at det ikke stemte, forteller mannen til VG.

Han ønsker å være anonym. Ettersom mannen hverken forstår norsk eller engelsk, satte han seg ved en feiltagelse i vognen som krever at man har gyldig billett ved påstigning, beskriver han.

Da toget ankom Skarnes stasjon ble det gjennomført billettkontroll. Til VG beskriver ukraineren at han ba om å få informasjon på et språk han forsto, men at kontrollørene henviste til informasjon på norsk. Han skal også ha spurt om å få gå til den vognen der man kunne kjøpe billett, men blitt avvist. Mannen mottok en bot på 1150 kroner.

André Høst fikk med seg møtet mellom den unge ukraineren og billettkontrollørene, og reagerte på hendelsen.

– De hadde dårlig tid hele flokken. De prøvde å kommunisere med ham ved å snakke engelsk med bruk av norske ord. Jeg ble mildt irritert. Dette er ikke måten man bør behandle en flyktning på, mener Høst.

I Vys tog opplyses det om krav til gyldig billett på norsk og engelsk. Boten ukraineren mottok var også skrevet på norsk. Ifølge Høst skal kontrollørene ha forsøkt å vise 19-åringen informasjonen på døren, uten hell.

SPRÅKBARRIERE: Slik så informasjonen ut på innsiden av togvognen.

Etter at kontrollørene hadde forlatt toget begynte Høst å kommunisere med ukraineren ved hjelp av oversettingstjenesten Google translate.

– Han hadde ikke skjønt hva som foregikk. Han spurte meg blant annet om boten han hadde fått var en billett, og om den også var gyldig på turen hjem, legger Høst til.

Fikk hjelp til å klage

Mannen har nylig ankommet Norge fra Polen, etter å ha flyktet fra krigen i Ukraina, forteller han. Han bor i Kongsvinger sammen med familien sin.

– Det er et nytt land og mye som er uvant. Sammenlignet med andre land jeg har vært i er det vanskelig å forstå ting, og dårlig med informasjon, forteller 19-åringen.

– Jeg har ikke fått tilstrekkelig informasjon, forteller den unge ukraineren om møtet med kontrollørene.

– Har du råd til å betale boten?

– Jeg kan betale, men det blir på en måte de siste pengene jeg har, svarer han.

REAGERTE: André Høst reagerte på måten den unge ukraineren ble behandlet av Vys billettkontrollører.

I ettertid har Høst hjulpet ukraineren å formulere en klage til Vy, som ble sendt søndag kveld. VG har sett klagen.

– På generelt grunnlag mener jeg større selskaper som Vy bør greie å ha en informasjonslapp, eller ha noen rutiner for å håndtere slikt bedre. Når man har vært i Norge i måneds tid og kommer fra Ukraina bør ikke dette være en bekymring, sier Høst.

DIREKTEOVERSETTELSE: Ved bruk av Google Lens kan man oversette skrift og skilt. Dette viste Høst ukraineren etter at han ble tatt i billettkontroll. Han håper det kan hjelpe andre i samme situasjon.

Vy: – Synd å høre

Pressevakt i Vy, Siv Egger Westin, sier det er trist om den unge ukraineren har satt seg i feil vogn fordi han ikke forsto informasjonen.

– For det første er det bra at han har fått tips om at han kan sende inn en klage. Våre kontrollører er trent til, og opplever, veldig mange ulike situasjoner i løpet av en dag. Jeg er ganske sikker på at de har håndtert denne situasjonen på en måte de mente var riktig, sier Egger Westin.

Hun sier hun forstår at situasjonen ikke har vært behagelig for den ukrainske flyktningen.

– Det beste han kan gjøre er å kontakte kundesenteret vårt, sier hun.

– Men han snakker hverken norsk eller engelsk?

– Da kan i så fall Google translate være en løsning, sier Egger Westin.

– 19-åringen beskriver til VG at han opplevde at han ikke fikk mulighet til å kommunisere med kontrollørene?

– Det er selvfølgelig synd å høre at han opplever at de ikke hørte på ham, svarer hun.

Tidligere tilbød Vy gratis reise for ukrainske flyktninger, men denne ordningen ble avviklet i september i fjor.

– Ordningen var ment som en kriseløsning i den første bølgen av ukrainske flyktninger som kom til Norge etter krigen, sier Egger Westin.

– Hva er grunnen til at den ble avviklet?

– Rett etter krigens utbrudd var det en såpass akutt situasjon, og det var behov for å hjelpe til med kollektivtransport. Derfor tilbød Vy gratis reiser for ukrainske flyktninger frem til nærmeste ankomstsenter. I dag ankommer det mange færre ukrainske flyktninger til Norge, og nå har UDI i samarbeid med Politiets utlendingsenhet fått på plass et tilbud om transport som ivaretar de som kommer, legger hun til.

