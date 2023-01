OPPSPARK: To ganger i året – 1. februar og 1. juli – justeres prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene. Nå går Kiwi ut og sier de fortsatt vil holde prisen låst på på en rekke varer frem til 1. mai.

Ekspert spår mindre prishopp enn ventet etter Kiwi-grep

Butikkjeden fortsetter prislås på en rekke varer. Matbransje-veteran spår en overraskende priskrig – og at matprisene dermed vil holde seg på et lavere nivå enn ventet i februar.

Maten har økt med 12 prosent på ett år. Vi må tilbake 40 år i tid for å se noe lignende.

Dagen før det er ventet nok et prishopp, kommer Kiwi med en uventet finte.







I en pressemelding til VG opplyser butikkjeden at de forlenger den såkalte «prislåsen» på over 140 varer frem til 1. mai.

Rådgiver Ivar Pettersen i Alo Analyse tror konkurrentene Rema og Extra kommer til å svare.

– Og da får vi en litt overraskende priskrig. Det er veldig gode sjanser for at det er Norgesgruppen som vinner den. Dermed får vi forsterket problemstillingene som næringsminister Vestre snakker om, nemlig om konsentrasjonen kommer til å øke.

EKSPERT: Ivar Pettersen jobbet i mange år for Nibio, et forskningsinstitutt som blant annet analyserer matpriser over tid. Nå jobber han for Alo-analyse.

Uansett - dette er godt nytt for forbrukerne.

– Det er veldig morsomt. Det er klart at den oppmerksomheten nå gjør at den type budskap kan få veldig stort gjennomslag. Det reklamestuntet der, er gull verdt, sier rådgiver Ivar Pettersen i Alo Analyse.

Han tror dette vil føre til en mye tidligere priskrig og dermed billigere mat på kort sikt.

På lenger sikt er det ikke like bra for folk at matgigantene fortsetter å ta flere prosent av markedet, noe som kan skje for den vinnende part i en priskrig.

KIWI: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i butikkjeden.

– Gjør dere dette for å komme konkurrentene i forkjøpet?

– Nei, men for at kundene skal være trygge at vi fortsatt skal ha gode priser og gode kampanjer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Hvilke produkter kommer dere til å øke prisen på da?

– Av konkurransehensyn kan jeg ikke si noe om fremtidige priser. Vi får prisøkninger inn til oss fra de fleste leverandører, men jeg kan ikke si noe om hva vi planlegger annet enn at vi skal være billigst, sier Arvin.

Dagligvarekjeder og leverandører var mandag kalt inn til møter etter at Konkurransetilsynet har reagert på bransjens varslinger om stort prishopp på matvarer. Tilsynet sier at de gjentatte ganger har advart mot at prissignaler i mediene i seg selv kan være prisdrivende.

Kiwi mener de gjør dette for å lette trykket i dyrtiden:

– Dette gjør vi for å bidra i en vanskelig tid, og til tross for at vi får økte innkjøpspriser fra leverandørene våre, sier Kiwis kommunikasjonssjef til VG.

Og legger til: – Vi har stor forståelse for at dagens økonomiske situasjon er vanskelig for mange, og det er en viktig årsak til at vi har låst prisene på over 140 populære produkter.

Ekspert Pettersen er tydelig på at Kiwi gjør dette for å tjene penger – ikke for å redde verden.

– Dette gjør de for å tjene penger. Og de tjener ved å øke markedsandeler. Men det er ikke skurkete å tjene penger.

– Velutformet markedsføringstiltak

Han understreker at budskapet går rett inn i hjertene til norske mathandlere:

– Det er et budskap om omsorg og omtanke, og det er et velutformet markedsføringstiltak. Det er en glimrende timing og kjøpmannskap.

– Utspekulert?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er sånn kjøpmennene skal og kan operere. De drar fordel av situasjonen. Hvis det skal være noe lureri her, er det hvis de skulle ha satt opp prisene.

På lenger sikt er det ikke like bra for folk at matgigantene fortsetter å ta flere prosent av markedet, understreker han.

Det benekter Kiwi, som sier de aldri øker priser før kampanjer.

Pettersen tror at dette kan endre den vanlige dynamikken i februar, der prisene i butikk gjør at byks som følge av økte leverandørpriser.

– Det kan godt skje at konsumprisindeksen konsumprisindeksen prisvekstenikke vil gjøre et like stort hopp i februar på mat. Da får vi en annen prisbane utover våren.

– Lever av kundenes tillit

Arvin sier at de selvfølgelig ønsker å vinne kunder, og at de gjør det blant annet gjennom å gi dem forutsigbarhet og trygghet for priser.

– Vi lever av kundenes tillit, og vi øker aldri priser før kampanjer. Dette er ikke et lokketilbud på noen få varer, men vi har valgt ut mange varer vi vet er viktige for kundene våre.

Husker du eggstuntet?

– Dere kommer ikke med noen flere egg stunt hvor dere krymper forpakningen og øker prisen?

– Det er leverandøren som bestemmer størrelsen på produktet. I det tilfellet ble det billigste alternativet Eldorado byttet med First Price, men i etterkant ser vi at vi selvfølgelig skulle ha gjort det annerledes, sier Arvin.

Det var i oktober at NRK avdekket at Kiwi først skrudde opp prisen på eggkartongen med 18 egg. Så krympet pakken til 12 egg.

Nettavisen skrev at Kiwi mandag presset opp prisene på flere varer, blant annet brokkoli, etter en kampanjeperiode.

– Er denne prislåsen et direkte svar på den kritikken?

– Nei, overhodet ikke. Forlengelse av prislås har vært planlagt lenge, sier kommunikasjonssjef Arvin.

– Når man leser Nettavisen, kan man få inntrykk av at de har valgt et tilfeldig utvalg varer og sjekket prisen. Sånn er det ikke. De har bevisst sjekket ni varer som var på kampanje i KIWI i uke 1–4. Denne kampanjen var tydelig merket med gyldighet til 29. januar. I går ble kampanjen ovenfor erstattet av en ny kampanje med minst like gode priser som gjelder helt til 26. februar, legger hun til.

Pettersen tror ikke at Kiwi våger å øke prisene voldsomt andre steder samtidig som de kunngjør et prisfrys:

– Det kan hende, men det tror jeg ikke. For det blir så kostbart i en sånn kampanje å bli tatt med buksene nede på at de la pris på sjampo og taco-settene. Å bli tatt på det kommer til å senke verdien av hele garantien deres. Det tør de ikke. Men hvis Kiwi med dette øker sin markedsandel noen prosent, har de tjent inn.