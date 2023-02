Mannen som er siktet for å ha underslått nesten 75 millioner kroner fra Sparebank1 SMN erkjenner det han er siket for, ifølge forsvareren, advokat Christian Wiig.

Bankansatt siktet for underslag av nesten 75 millioner kroner

En mann i 20-årene har erkjent å ha underslått rundt 75 millioner kroner fra Sparebank 1 SMN og brukt dem på «ville spekulasjoner» i utlandet.

NTB

Over 50 millioner er tapt.

– I hovedtrekk skal underslaget være gjennomført ved at siktede har utnyttet sine tilganger til bankens systemer til å underslå bankens midler, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen i 20-årene var innleid som vikar ved hovedkontoret i Sparebank 1 SMN i Trondheim da underslagene ble begått. Han er varetektsfengslet og har erkjent straffskyld etter siktelsen.

Forholdet ble avdekket gjennom bankens egne kontrollfunksjoner, opplyser Sparebank1 SMN i en børsmelding.

Ville spekulasjoner

– Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

Ifølge banken regnes rundt 50 millioner kroner av de 75 millionene som skal ha blitt underslått, som tapt. Trøndelag politidistrikt får bistand av Økokrim, blant annet til å spore og sikre verdier i utlandet.

Midlene har blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet. Der har de i all hovedsak blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko, ifølge banken. Det har medført at store deler av de underslåtte midlene må regnes som tapt.

– Min klient har erkjent straffskyld for det han er siktet for i sin helhet, sier hans advokat Christian Wiig til NTB.

Millioner er sikret

– Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier konserndirektør Brøske.

Dette er politiets oversikt over pengebeløpene per nå:

* Det er ført et beløp tilbake til Sparebank1 SMN før pågripelsen, noe som medfører at nettobeløpet ut fra Sparebank1 SMN er i overkant av 66 millioner kroner.

* Politiet har til sammen sikret litt over 15 millioner kroner.

* Ut fra de opplysninger politiet har nå, er netto beregnet tap for fornærmede i størrelsesorden cirka 50 millioner kroner. Bakgrunnen for tapet er at utbyttet fra underslaget i all hovedsak ble investert i ulike verdipapirer og finansielle instrumenter med høy risiko, og deretter realisert med tap.