MILDT OG VARMT: Milde luftmasser inn langs kysten skaper mildvær og plussgrader de kommende dagene.

Nå kommer mildværet!

Det går fra iskaldt til mildvær i store deler av landet de kommende dagene. Enkelte steder er væromslaget på over 30 grader.

– Det ser ut til at kulden snart er forbi, for nå blir det stigende temperaturer de to neste dagene.

Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG.

– Rena i Åmot kommune i Innlandet, som i helgen målte 32 minusgrader, vil få varmegrader tirsdag eller onsdag. Dette tilsvarer en skifte på over 30 grader, sier Haga.

Haga opplyser at dette er en tendens i hele Sør-Norge de kommende dagene:

– Det går fra det vi kaller «høytrykksvær», hvor det er stille og kaldt, til en sørvestlig værtype med tilførsel av milde luftmasser som skaper mildvær og plussgrader, opplyser Haga.

KALDT: Kulde og minusgrader har preget landet de siste dagene. LAVTRYKK: Atlanterhavslavtrykk kommer inn på fastlandet som gir vekslende forhold denne uken både nord og sør i landet.

I Nord-Norge, med Nordland, Troms og Finnmark, har temperaturene vært milde den siste tiden. Vakthavende meteorolog Haga opplyser at denne trenden vil fortsette.

– Det var til og med temperaturer opp mot 10 varmegrader i Kvenangen i Nord-Troms, søndag kveld. Det ser ut til at det kanskje ikke blir like høy temperatur de neste dagene, men plusstemperaturene holder seg. Det blir også mye nedbør og sterk vind i denne landsdelen, forteller Haga.

Glatt i Oslo

Haga forteller at den kaldeste temperaturen i helgen i Oslo ble målt på Blindern, med −13,4 grader.

– Det blir stigende temperaturer i Oslo og omegn de to neste dagene. I Oslo er det meldt 4 varmegrader tirsdag eller onsdag, noe som betyr en 17,4 graders økning i temperatur på et par dager, sier Haga.

Haga forteller at Osloboere må forberede seg på glatte veier når temperaturene øker:

– Det er en mulighet for nedbør i Oslo mandag kveld. Når vi får mildvær og nedbør på den kalde bakken, vil det fryse. Det vil derfor kunne bli ganske glatt på veiene.

Snøen vil holde seg

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga forteller til VG at kulden kommer tilbake til Sør-Norge allerede torsdag.

– Det milde været er ikke langvarig, så det blir lavere temperaturer fra torsdag av, men ikke like kaldt som det har vært. Da kommer også mer sol, og det vil bli hyggeligere å være ute, sier Haga.

Til tross for plussgrader kommer snøen til å holde seg i Oslo-området.

– Skisporene i Sør-Norge kan bli mer isete, men det vil være tilstrekkelig med snø til å nyte vinterlandskapet også hele denne uken, sier Haga optimistisk.