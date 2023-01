Funn av beinrester: Så gamle at det ikke er politisak

Politiet rykket ut etter at det er gjort funn av beinrester i forbindelse med graving på Leangen i Trondheim mandag formiddag.

Beinrestene er undersøkt og det er konkludert med at beinrestene er for gamle til at det er en politisak. Det er samtidig vurdert at beinene stammer fra et menneske.

– Vi har landet på at de er såpass gamle at det ikke er politisak. Beinrestene er overlevert til kirkeverge for å håndtere dem på en verdig måte, sier politifaglig etterforskningsleder Marius Aasbø ved Trøndelag politidistrikt.







Det er heller ingen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt.

– Beinrestene er vurdert til å ikke være eldre enn år 1537, men gamle nok til at det ikke er en politisak, sier Aasbø.

Hadde beinene vært eldre enn 1537, ville statsforvalteren fått ansvaret for å håndtere de innenfor kulturminnevernet.