KRITISK: Lill Sverresdatter Larsen mener Ingvild Kjerkol skyver alle problemene på kommunene.

Sykepleierforbundet: − Ikke noe kommunen selv kan løse

Torsdag holdes kommunetalen 2023. Før talen har flere reagert på prioriteringsområdene.

Torsdag holdt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommunetalen.

Rammene for helse- og omsorgstjenesten i budsjettet for 2023 er stramme. Det vil tvinge frem store kutt i tjenestetilbudet. I et intervju med VG pekte Kjerkol på fire prioriteringsområder for 2023.

I forkant har Norsk Sykepleierforbund flere forventninger til talen.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen peker på at flere ledere i helsesektoren har 93 ansatte de skal følge opp.

Hun mener ledere må få bedre vilkår for å lede.

– Når du tenker vann og avløp eller bygg, så er det ikke i nærheten av 93 ansatte per leder. For en leder blir det vanskeligere å følge opp sine ansatte. Det må gjøres noe lederstrukturen for å løse opp i noen av problemene.

Fortalt om lenge

Sverresdatter Larsen og sykepleierforbundet har fortalt om lederproblemet i lang tid. Der ønsker hun en forbedring.

– Kjerkol viser til at man må strukturere ledelsen annerledes slik at det er mulig å lede helsetjenesten. Det er vi helt enig i.

Hun fortsetter:

– Vi kan ikke ha det slik at ansvar bare skyves på kommunene. Alle kommunene beskriver store mangler på sykepleiere, og det må gjøres noe med.

Sverresdatter Larsen sier problemet er mellom de ulike sektorene og departementene.

– Det er ikke noe kommunen selv kan løse. Utdanning, finansiering, kompetansekrav er viktig, og lovverket må følges opp gjennom for eksempel tilsyn.

Kan stenge på dagen

Hun peker på at mattilsynet kan stenge en bedrift på dagen. Slike tilfeller skjer aldri med helsetilsynet, selv om det kanskje burde være tilfelle.

– Hva er egentlig styringsreglene? Det må regjeringen ta ansvar for. Med lovbrudd i 50 prosent av kommunene, så må det skje noe.

Hun ber om at det satses mer på ledelse for å få inn den rette kunnskapen som er nødvendig.

– Det er fint å peke på ledelse, men det koster penger å få rett kompetanse, nok folk og nok ledere for å løse problemet. Det ansvaret står også på regjeringen.

Tomme ord

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) setter pris på Kjerkols engasjement. Samtidig mener hun det er tomme ord.

– Jeg er helt enig med Kjerkol i hennes satsinger. Problemet er bare at de er uten innhold. Hvordan skal de levende lokalsamfunnene bestå, når frivillige initiativ blir stupet av Arbeiderpartiet gang på gang.

Kjerkol ønsker at Norges eldre skal kunne bo trygt hjemme.

– Samtidig fjernet hun penger til trygghetsboliger i deres foreslåtte statsbudsjett. Det er trist at denne regjeringen er mer opptatt av hvem sine løsninger det er, enn å faktisk løse problemene i eldreomsorgen.