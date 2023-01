Arvid Sjødin trekker seg som advokaten til Viggo Kristiansen

Etter å ha jobbet for å få Kristiansen frikjent for drapene i Baneheia i en årrekke, er samarbeidet mellom de to nå over.

Viggo Kristiansens advokat gjennom mange år, trekker seg, melder Nettavisen.

Kristiansens medforsvarer Bjørn André Gulstad bekrefter i en tekstmelding til VG at Sjødin trekker seg, og at han og Brynjar Meling, som også er en del av Kristiansens advokatteam, fortsetter.

VG har forsøkt få alle tre i tale, men så langt uten hell.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for ugjerningene.

Kristiansen ble i desember i fjor frikjent for drapene i Baneheia.

Sjødin har stått ved Kristiansens side i over et tiår, gjennom gjentatte forsøk på å få saken gjenopptatt.

Den første runden ble startet av Sigurd Klomsæt i 2008, som hentet inn nye analyser av DNA-bevis før Arvid Sjødin tok over.

Kristiansen har sonet over 20 år for overgrepene og drapene i Baneheia i 2000, men fikk etter gjentatte forsøk saken sin gjenopptatt i februar i fjor.

Han har hele tiden ment at han er uskyldig. Etter gjenopptakelsen har Oslo-politiet etterforsket saken på nytt.

Det endte med at påtalemyndigheten mente Kristiansen har vært uriktig dømt, og måtte frifinnes for ugjerningene.

– Jeg er bare... jeg er egentlig bare rørt altså, veldig rørt, men veldig, veldig glad, sier Viggos bror Trond Kristiansen til VGTV etter avgjørelsen.

Like før jul ba Kristiansens advokater om at behandlingen av en forskuddsbetaling på den framtidige erstatningen ble stilt i bero til over nyttår.

Tidligere i januar ble det kjent at Kristiansen får en forskuddsbetaling på 10 millioner kroner i påvente av oppreisning fra staten etter at han ble frikjent i Baneheia-saken.

– Det fremgår av vedtaket at han får 10 millioner og at utbetalingsprossesen er i gang, sa Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad til VG.

Forsvareren hadde snakket med Kristiansen og sa at han var tilfreds med vedtaket.

– Nå skal livet begynne, og det skal bli veldig greit, sa Kristiansen til TV 2, som først meldte om saken.