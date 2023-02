Riksvei 159 i Lørenskog mellom Lillestrøm og Oslo søndag morgen.

Østlandet: − Mye snø

Vegtrafikksentralen ber trafikantene kjøre etter forholdene, ettersom det har snødd godt på Østlandet i løpet av natten.

Natt til søndag er det kommet mellom fem og ti centimeter snø flere steder på Østlandet. Ved målestasjonen på Blindern i Oslo ble snødybden målt til 18,2 centimeter mellom klokken 06 og 07.

– Nå er alle mannskapene ute og prøver å rydde unna. Det kom mye snø på kort tid. Man må alltid kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen øst, Gunnar Dovland, til VG.

– Er det noen steder hvor det er mer utfordrende enn andre?

– Vi har fått meldinger om at mannskapene er ute i Østfold og Follo. Vi følger med på E6, E18, og tar unna på en del fylkesveier, sier Dovland.

Det er imidlertid ventet at nedbøren vil avta i løpet av morgenen, og Meteorologisk institutt melder skriver at søndag vil bli en fin utedag.

I vest og i nord må man derimot kanskje på med regndressen dersom man skal ta turen utendørs, ettersom det er meldt om variert med byggeaktivitet.

– Nord-Norge skal tar vinden seg opp, så her er det bare å holde fast i sydvesten, skriver meteorologene.

Klokken 06.45 meldte Vegtrafikksentralen at et vogntog hadde stanset på E6 mellom Solli og Missingmyr, og ba derav trafikanter om å være oppmerksomme. Klokken 08.02 ble det meldt at bilberging var på stedet.

Noen minutter senere meldes det om enda en ulykke, da på riksvei 110 ved Enebekk.

– Trafikkulykke-bil som har kjørt av veien og inn i et gjerde ved jernbanen, skriver Vegtrafikksentralen øst.