TOM KIRKEKASSE: Ibestad kirke fotografert i 2013.

Kirke er tom for penger – mener de ikke kan grave graver

Gudstjenesten i Ibestad kirke sist søndag ble historisk. For første gang måtte sognepresten holde den alene fordi kirken er tom for penger.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg opplever at dette er en svært krevende situasjon som jeg i løpet av mine godt og vel tredve år som prest aldri har vært i nærheten av tidligere, skriver sogneprest Anne Beate Tjentland i en e-post til VG.

Ibestad kirke i Sør-Troms har ikke lengre råd til å utføre gravferdsforvaltning, grave graver, stille med kirketjener eller lønne musiker i gravferder og gudstjenester.

Det skrev Ibestad kirkelige Fellesråd, som er ansvarlig for driften av kirkebyggene i kommunen, i en uttalelse på Facebook fredag.

Kirkens økonomi er så dårlig at de nå skylder lønn og utgifter på 120.000 kroner.

MANGLER PENGER: Kirken i Ibestad er underfinansiert i flere år, påstår sognepresten. Bildet viser interiøret i kirkebygget.

Dermed måtte sogneprest Anne Beate Tjentland søndag holde gudstjeneste alene.

Hun kan jobbe fordi hun er ansatt av Nord-Hålogaland bispedømme, og ikke av Fellesrådet i kommunen.

Avisa iHarstad omtalte saken først.

– Kan ikke drive

Tjentlands forklaring på den økonomiske situasjonen, er at det kirkelige fellesrådet har blitt underfinansiert i flere år.

– Fellesrådet har kontroll på de pengene de har, men kan ikke drive innenfor de gitte rammene, skriver sognepresten.

De får sine penger fra kommunen, og sognepresten sier de har kuttet i stillinger og hevder at kommunen ikke tar hensyn til lønns- og prisvekst.

Har tilbudt å ta over

Kommunen har tilbudt kirken virksomhetsoverdragelse for kirkegårdstjenestene, altså at de tar over driften av kirkegården fra fellesrådet.

– Det kunne løst problemet, sier Brustind som hevder at kirken ikke vil behandle dette forslaget.

VIL TA OVER: Dag Sigurd Brustind (H) er ordfører i Ibestad kommune.

Kommunen har sett seg nødt til å hyre inn et ekstern byrå for å undersøke kirkens ressursbruk.

– Vi har jobbet lenge med fellesrådet, men de nekter å vedta et budsjett i balanse. I fjor gikk de tom for penger og fikk en ekstra tildeling fra kommunen, ifølge ordføreren.

Dette bestrides av sogneprest Anne Beate Tjentland. Hun skriver i en e-post til VG at fellesrådet ikke fikk en tilleggsbevilgning, men et forskudd på 200.000 kroner. Noe som påførte Fellesrådet enda større økonomiske utfordringer, ifølge presten.

Vanskelig situasjon

Hun mener det å vedta et budsjett i balanse ville rammet dem på en måte som er i strid med loven.

Kirken har også søkt om lån fra banken, uten å få dette.

Sogneprest Anne Beate Tjentland legger heller ikke skjul på at situasjonen er vanskelig.

– Og hvordan den skal løses? Det må i hvert fall dialog med kommunen til. Men saksforståelsen spriker, så det blir utfordrende å finne vei videre, medgir Tjentland.

Sognepresten mener at en virksomhetsoverdragelse, slik kommunen foreslår, vil få store konsekvenser både for organisasjonen og de ansatte.

– Derfor har fellesrådet brukt tid på å gjøre seg kjent med lover og regler knyttet til dette. Det handler om at vi vil være ansvarlige i våre beslutninger, sier hun og understreker at fellesrådet ikke har behandlet saken ferdig.

KREVENDE: Sognepresten sier at hun aldri har vært i en lignende situasjon i løpet av sine 30 år som prest.

– Skal løses

Kirken gjennomfører i underkant av 30 begravelser i året og ordføreren sier ansatte kan gjøre andre oppgaver når det ikke er begravelser, som en del av løsningen.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd er også involvert for å løse situasjonen.

– Denne situasjonen må vi løse og det skal vi klare slik at innbyggerne ikke blir skadelidende av dette, sier ordføreren og understreker:

– Det er ingen tvil om at folk vil bli begravet.