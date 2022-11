KRITISERT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får høre det både fra Ålesund og Viken.

Ap-topp raser mot Vedum: − Føler meg manipulert

Regjeringen har lovet å punge ut for å splitte opp fylker og kommuner, men advarer mot «dekadente» budsjetter. Nå frykter Viken at Vedum planlegger å løpe fra regningen.

Et av regjeringens prestisjeprosjekter- og et sentralt valgløfte for Senterpartiet – er oppløsningen av tre fylker og Ålesund kommune.

Nå kommer regningen:

Totalt 846 millioner kroner for å løse opp tre fylker og en kommune.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kaller 200 millioner i statsbudsjettet til oppløsningene en startpost, men advarer samtidig mot «dekadente» budsjetter for oppløsningene. Dette til tross for at han i vinter sa at staten «selvsagt» skulle ta hele regningen.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken mener at sentrale statsråder i regjeringen nå ser ut til å berede grunnen for å løpe fra regningen.

– Det jeg til syvende og sist blir mest frustrert over, er at jeg føler meg manipulert, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) til VG.

Info Dette er saken: Regjeringen har lovet å dekke kostnadene til oppdeling av de tre fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark samt kommunen Ålesund. Striden står om kravet til at regningene skal være nøkterne. Ålesund truet forrige uke med å be Stortinget stoppe «skilsmissen» med Haram, hvis regjeringen før årsskiftet ikke har garantert for at de vil ta hele regningen. Søknadsfristen er 8. november. Vis mer

STRENG: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) er svært kritisk til signalene fra regjeringen.

– Stor usikkerhet

Styret i Akershus Ap, med Ap-statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna i spissen, ville i januar i år beholde storfylket Viken. De mente at «samfunnets ressurser skal brukes på å gi bedre tjenester til våre innbyggere».

Etter ukevis med høylytt politisk bråk, gikk representantskapet i Viken Ap likevel inn for oppløsning.

– Før vedtaket om oppdeling ble vi lovet full dekning av kostnader. Nå skapes det stor usikkerhet etter vedtaket er gjort, sier Jacobsen.

Totalsummen på oppløsningskravene er 846 millioner kroner, viser beregninger fylkene og kommunen selv har gjort:

I STRID: Aps Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna var i politisk strid om Vikens fremtid tidligere i år.

– Kvalitetssikret

Jacobsen reagerer på Vedums uttalelser i striden mellom Ålesund og regjeringen om «skilsmisseregningen» med Haram.

– Tallene varierer helt enormt. Vi ser at noen gjør det nesten med minimale kostnader, mens andre som kanskje ikke er så glad i oppdelingen har litt høyere kostnader, sa Vedum da.

I likhet med Ålesund, har det også vært strid rundt oppløsningen av Viken.

– Det er dette jeg reagerer sterkest på. Vi har flere hundre ansatte som jobber for å gjøre oppdelingen best mulig. Så blir de beskyldt for å gjøre det vanskelig og urealistisk. Den summen vi har kvalitetssikret nå er en kjent sum, sier Jacobsen.

REVERSERER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Ap) har lovet å reversere både fylker og kommuner som ble tvangssammenslått.

– En forutsetning

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa forrige uke at det kan komme penger over flere år, mens Sps kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, har uttalt til NRK at det ser ut som Viken skriver budsjett med gaffel.

– Alle de uttalelsene som kommer både fra Vedum, Gjelsvik og Greni ser ut til å berede grunnen for at pengene ikke kommer, sier Jacobsen og minner om at det foreløpig er satt av en fjerdedel:

– Med de signalene nå, ser jeg ikke usannsynlig at dette er penger de ikke ønsker å betale, sier hun.

– Statlig finansiering av nødvendige kostnader til oppdeling var en forutsetning for Arbeiderpartiets beslutning om å oppløse Viken, legger hun til.

KREVER PENGER: Trygve Slagsvold Vedum og fylkesråd for økonomi i Troms og Finnmark, Sps Ronald Wærnes (med ryggen til) var med VG på reportasje i Båtsfjord for to år siden.

– Blir mindre asfalt

Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok tirsdag å sende en søknad om å få dekket 149 millioner kroner til oppløsning.

– Det er ikke noen ekstraordinær gaffel inni bildet her, sier fylkesordfører og tidligere Sp-statsråd Terje Riis-Johansen til VG.

– Hva blir konsekvensen hvis hele summen ikke dekkes?

– Det blir mindre asfalt og mindre videregående opplæring. Det finnes ikke noe annet sted å ta pengene fra. Kutt kan måles i antall kilometer asfalt, sier han.

Også i Troms og Finnmark forventer de full dekning:

– Dette er reelle utgifter vi har, som det ikke kan forventes at vi skal dekke selv, sier nestleder i fylkesrådet, Ronald Wærnes (Sp).

– Helt nødvendige utgifter

Vedum viser til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) for å svare på kritikken i denne saken.

Gjelsvik lover kun dekning av helt nødvendige kostnader.

FORSIKTIG: Sigbjørn Gjelsvik gir få løfter i sitt svar.

– Vi må ta dette i riktig rekkefølge. Fristen for å sende inn søknad om dekning av delingskostnader er 8. november. Departementet vil deretter gå gjennom søknadene. Vi har understreket at det legges til grunn at det velges nøkterne løsninger, og at det kun vil bli dekket direkte og helt nødvendige kostnader knyttet til delingen.

Gjelsvik sier de vil vurdere behov for bevilgning i senere års budsjetter etter at de har behandlet søknadene.