SV-leder Audun Lysbakken på besøk hos statsminister Jonas Gahr Støre for samtaler etter valget i fjor høst.

Støre om Lysbakken-exit: − En av norsk politikks aller beste

Politiske venner og motstandere gir SV-leder Audun Lysbakken gode ord etter onsdagens nyhet.

Partilederen i SV har varslet at han ikke stiller til gjenvalg og peker på hensynet til familien som grunnen til at han gir seg.

Støre takker for samarbeidet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skriver i en SMS til VG at han kommer til å savne Lysbakken som partileder.

– Audun er en av norsk politikks aller beste. En kollega jeg har stor respekt for og virkelig verdsetter som politiker og venn.

Han skriver at de to har vært kolleger som partiledere i mange år, og deler flere verdier.

– Vi deler verdier og ønske om et mer rettferdig samfunn, det er et grunnlag å bygge videre på. Takk for samarbeidet, jeg vil savne ham som SV-leder, men vet at Audun vil forbli en viktig stemme i norsk samfunnsdebatt.

– Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet, skriver Kari Elisabeth Kaski (SV) til VG.

Politisk motstander og partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, sier at hun synes det er synd at Lysbakken trekker seg som partileder.

– Han er en partileder jeg har stor respekt for, selv om vi er rykende uenig om det meste. Jeg vet det er svært krevende å kombinere rollene som toppolitiker og forelder og har stor forståelse for avgjørelsen hans om å prioritere barna.

MOTSTANDERE: Audun Lysbakken (SV) og Sylvi Listhaug (Frp) på talerstolene i Stortinget, da Listhaug som daværende justisminister måtte svare for et Facebook-innlegg hvor hun hevdet Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

– Fantastisk innsatts

Guri Melby (V) skriver i en sms til VG at det er synd for både SV og norsk politikk at Lysbakken gir seg.

– Han har gjort en fantastisk innsats i politikken og på Stortinget for våre innbyggere, for landet, og jeg vil særlig takke ham for å ha frontet klima- og miljøpolitikken på en god måte. Han har vært en god kollega og har bidratt til å gjøre norsk politikk bedre og mer tilgjengelig gjennom tydelig språk og tydelige standpunkt, skriver Melby.

– Det beste eksemplet på saker Venstre og SV har jobbet sammen om, er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. I denne saken har vi backet hverandre i kampen mot de andre partiene, og der var Audun Lysbakken en fantastisk mann å kjempe sammen med, skriver Melby.

Venstres partileder Guri Melby. Her i en annen sammenheng.

Også Bjørnar Moxnes (R) har sine lovord om Lysbakken.

– Audun har gjort en virkelig imponerende jobb med å gjenreise SV og styrke partiets sosialistiske prosjekt etter de åtte årene i regjering. Det er viktig for hele den radikale venstresiden i Norge. I tidligere tider har det ofte vært splid mellom venstresidas partier, til glede for våre motstandere - jeg er veldig takknemlig for det gode samarbeidet mellom Rødt og SV, der vi trekker i samme retning i viktige saker, og det skal Audun ha en stor del av æren for. Tusen takk for innsatsen! skriver Moxnes i en SMS til VG.