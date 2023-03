KAN GLISE: Høyre-leder Erna Solberg.

Høyre større enn hele venstresiden på ny måling

På den siste partimålingen til FriFagbevegelse er Høyre Større enn både Ap, Sp, SV og MDG til sammen.

– Jøye meg. Dette er en så god måling at jeg tror vi må være ærlige på at den nok ligger i ytterkanten av hva vi kan tørre å håpe på, skriver Erna Solberg i e epost til VG om målingen.

Arbeiderpartiet får nok en krisenotering, og er nede på 15,5 prosent. Høyre lander på 36,9 prosent.

Det tallet er ikke ukjent i norsk politikk: I 1997 sa daværende Ap-statsminister Thorbjørn Jagland at regjeringen ville gå av hvis de fikk under 36,9 prosent i stortingsvalget den høsten. Resultatet ble 35 prosent.

Hadde valgresultatet blitt som i FriFagbevegelses måling, ville høyre og Frp fått flertall på stortinget alene, med 89 mandater.

– Det som betyr noe er at Høyre gjør det godt og at alle partier på borgerlig side er over sperregrensen. Hvis dette hadde vært et valgresultat ville Norge fått en ny regjering med et veldig godt grunnlag for å styre trygt gjennom usikre tider, skriver Solberg.