Valon Avdyli (36) har landet i Norge – pågrepet for drap etter et år på rømmen

Valon Avdyli (36) og broren er siktet for drapet på 20 år gamle Hamse Adan.

Tirsdag ettermiddag landet etterlyste Valon Avdyli (36) i Norge. Han og broren er siktet for drapet på 20 år gamle Hamse Adan.

VG meldte tirsdag formiddag at Avdyli skal ha sittet fengslet i Tyrkia på bakgrunn av ulovlig opphold. Nå er han altså sendt ut av landet, og tilbake i Norge.

Han ble pågrepet av norsk politi på Oslo lufthavn tirsdag ettermiddag.

Tirsdag klokken 17:30 holdt politiet pressekonferanse om drapet på Hamse Adan i oktober 2021.

– Det ble satt av store ressurser til etterforskning av saken. To dager etter drapet fløy brødrene ut av landet. Noen dager etter fikk vi gjennombrudd i saken som gjorde at vi siktet de for drapet, sa politiadvokat Børge Enoksen på pressekonferansen.

Etterlyst internasjonalt

Brødrene er i tillegg siktet for drapsforsøk på personene som sto i nærheten av Hamse Adan.

For noen måneder siden ble Valon kontrollert av tyrkiske myndigheter. Han har vært anholdt før han tirsdag ble transportert fra Tyrkia til Norge.

– Norsk politi bisto med denne transporteringen. Han landet på Gardermoen rett før klokken 17, og er pågrepet for drapet på Adan. Nå er han på vei til politihuset for å forklare seg i saken, sa Enoksen.

Valon Avdyli har vært etterlyst internasjonalt siden oktober 2021, og har altså vært på rømmen siden da.

– Store ressurser har vært brukt for å anholde han. Så ble han kontrollert av tyrkiske myndigheter fordi han ikke hadde riktige papirer. Vi fikk beskjed fra Tyrkia og har samarbeidet tett med Kosovo. Vi har jobbet jevnt og trutt. Det gjelder å være tålmodig og ha utholdenhet over tid.

I løpet av onsdag eller torsdag blir Valon Avdyli fremstilt for varetektsfengsling. Politiadvokaten kan ikke svare på hvordan den drapssiktede stiller seg til siktelsen.

De etterlatte til Adan er varslet om pågripelsen. Valons lillebror er fortsatt etterlyst i saken.

– Politiet oppfordrer han til å melde seg for politiet.

DREPT: Hamse Hashi Adan som ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole i Oslo.

Politiet har også vært i Kosovo for å snakke med samarbeidspartnere i landet. Politiet kan ikke si noe om Valon Avdyli har vært i andre land enn Kosovo og Tyrkia.

Usikker på hvor

Enoksen sier at politiet ikke er sikre på hvor lillebror Visar Avdyli befinner seg.

– Han er også etterlyst internasjonalt, så bevegelser vil kunne snappes opp uten at jeg skal gå i detalj på det.

Enoksen kan ikke svare på hva brødrene har gjort siden de ble etterlyst.

– Det er for tidlig å si noe om hva de har gjort den tiden de har vært borte. For etterforskning er det helt sentralt å få en av de personene vi har siktet for drap under kontroll. Så får vi se hva den videre etterforskningen vil vise.

Bilder av Valon Avdyli som poserer med våpen ble lagt frem i retten i straffesaken mot ham i 2015.

Lettet

Avdylis forsvarer, Svein Holden, hadde ingen kommentar til VG tirsdag formiddag.

– De etterlatte er selvsagt lettet over utviklingen og har ventet på dette. De har kjent seg trygge på at politiet fortsatte etterforskning hele tiden. Nå håper de at den andre broren melder seg, og at de kan få en avslutning på denne straffesaken som har vært svært vanskelig for dem, sa de etterlattes bistandsadvokat Catharina Cecilie Gjesti til VG.

Begge brødrene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole 7. oktober i 2021.

De har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Terrordømt

Begge brødrene er tidligere terrordømt.

I 2016 ble brødreparet de første i Norge som ble dømt etter den nye terrorparagrafen.

Valon Avdyli ble dømt for deltagelse i terrororganisasjonen IS, mens Visar Avdyli ble dømt for å ha forsøkt å ha gitt materiell støtte til IS gjennom en tredje bror, Egzon Avdyli.

I dommen mot Valon Avdyli skriver Høyesterett at Avdyli kom til Norge som femåring og at han vokste opp i Bærum. Han har en bachelorgrad fra markedshøyskolen og ble ifølge dommen praktiserende muslim i 2011. Han skal deretter ha sverget troskap til IS.

Egzon Avdyli var talsperson for Profetens Ummah før han reiste til Syria, der han døde i kamp for IS i april 2014.

Politiet har tidligere sagt at de ikke ser noen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

ÉN ER TATT: Bildet viser brødrene på vei ut av landet på Gardermoen lufthavn 9. oktober 2021 rett før de tok et fly til Pristina i Kosovo. Foto: VG

