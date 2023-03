JAKTER KJÆRLIGHETEN: Nils Christian Gjefsjø la lørdag ut en annonse på Facebook hvor han søker kjærligheten.

Avslag fra «Jakten på Kjærligheten» tre ganger – tok saken i egne hender

Lørdag delte bonden Nils Christian en annonse på Facebook hvor han søker kjærligheten: – Jeg har prøvd Tinder, men det finnes ingen damer innen rekkevidde!

Snåsningen Nils Christian Gjefsjøf bor på en gård innerst i snåsafjellene, i et område hvor det tidvis er lite folk.

Etter flere år med søknader til datingprogrammet «Jakten på Kjærligheten» på TV2, tok han lørdag saken i egne hender.

– Jeg syns det er vanskelig å treffe damer som passer til dette gårdslivet, så jeg la ut et facebookinnlegg, sier Gjefsjø.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

ANNONSE: På Gjefsjøen Fjellgård sin facebook-side deler bonden hvilke egenskaper han hadde satt pris på i en potensiell partner.

Bor to mil fra bilvei

Med over tre mil til nærmeste nabo, beskriver han det som vanskelig å treffe den rette i området han bor.

– Jeg bor over to mil fra en bilvei, og over tre mil fra nærmeste nabo. Når jeg er på fester treffer jeg ikke folk som er interessert i et gårdsliv, sier Gjefsjø.

– Jeg har prøvd Tinder, men det finnes ingen damer innen rekkevidde!, legger han til.

I facebook-innlegget søker han en dame som kan passe til livet på gården.

– Jeg meldte meg på «Jakten på kjærligheten» i år også, men ble dessverre ikke utvalgt. Jeg søker ei dame som kan klare et liv med meg og passe til livet her på gården. Det er en fordel om hun er glad i friluftsliv, selv er jeg en erfaren jeger og fisker, står det i innlegget.

UTEN VEIFORBINDELSE: Fjellgården er en av få bebodde fjellgårder her i landet, og en av i alt fire fjellgårder i Snåsa uten veiforbindelse.

– Forsiktige med å svare

39-åringen forteller at ifølge Facebook sin egne statistikk har facebook-sidens rekkevidde bikket 103.000 personer.

– Har det tikket inn noen friere siden du la ut innlegget lørdag?

– Ja, det har kommet noe, men ikke så mye. Det er jo fortsatt tidlig, og jeg tror folk er litt forsiktige med å svare, sier Gjefsjø.

Gjefsjø har drevet Fjellgården siden 2005, og han er sjette generasjon Gjefsjø som driver gården som hans forfedre bygde opp for hånd tidlig på 1800-tallet.

Gårdens hovedvirksomhet består av gårdsdrift med sau og turisme. Virksomheten tilbyr blant annet overnatting, servering, båtutleie og båtskyss.