Aasland om Fosen-saken: − Vi skal følge opp Høyesteretts dom

Regjeringen mener det ikke er rettslig grunnlag for å fjerne vindturbinene på Fosen, eller å nekte drift inntil videre.

11 dager etter at både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) og regjeringen beklaget menneskerettsbrudd ovenfor Fosen-samene, orienterer sistnevnte Stortinget om saken.

500 dager etter at høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig – startet det store demonstrasjoner i Oslo sentrum. I rundt en uke – frem til fredag 3. mars – ble blant annet Olje- og energidepartementet.

Det er ikke rettslig grunnlag for hverken å fjerne vindturbinene på Fosen eller nekte videre drift inntil en ny konsesjon er på plass, mener regjeringen.

– Departementets vurdering at det ikke er rettslig grunnlag for en slik tolkning. Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort.

– Ikke ulovlig

Energiministeren mente at inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene.

– Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, sier Aasland.

– Vi skal følge opp Høyesteretts dom slik at menneskerettigheten til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt, sier Aasland til Stortinget.

Statsråden adresserte demonstrasjonene utenfor Olje- og energidepartementet:

– Det er lenge siden vi har sett en slik mobilisering.

Aasland sier de skal få plass utredningsprogram av avbøtende tiltak for Fosen-samene.

– Det foreligger mye kunnskap, men den må oppdateres og tilpasses dagens situasjon, sier Aasland.

Energiministeren sier regjeringen ønsker å finne en løsning på saken så raskt som mulig.

– Det er ikke tilfredsstillende at det har tatt så lang tid med denne saken, mener Aasland, og sier regjeringen må ta sin del av ansvaret for det.

– Ikke valgfritt

Til Stortinget sier Aasland at han ikke vil utelukke noen alternativer, og at det skal vurderes både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Han trekker fram aksjonistenes betydning for saken flere ganger i orienteringen.

– Aksjonistene hadde et viktig budskap om at urfolksrett ikke er valgfritt. Vi kan ikke løse klimakrise, energikrise og naturkrise ved å gå på tvers av menneskerettighetene. Jeg er enig i dette budskapet, sier Aasland.

Info Saken (ganske) kort forklart Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene, og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Høyesterett kom til at utbyggingen vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen, hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen falt 11. oktober 2021. 2. mars beklaget regjeringen ved både Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre menneskerettsbrudd mot samene på Fosen. Vis mer

Redegjørelsen kommer uken etter Jonas Gahr Støre besøkte Sametinget på torsdag – hvor han lovet å ta Fosen-saken på alvor fremover, for å finne en løsning.

Saken oppdateres!

Terje Aasland orienterer mandag Stortinget om Fosen-saken. Bildet er fra en tidligere pressekonferanse.