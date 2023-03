JUBLER: Kiwi har vunnet både markedsandeler og folkets gunst etter at de valgte å droppe prisøkning i butikk selv om de nå betaler mer fra maten fra leverandørene.

Matnettbutikken Oda hardt ut mot Kiwi: − Vi hadde most dem

Sjefen i Oda mener det er en bløff at Kiwi kommer seirende ut som den billigste butikken.

Det var nær paniske tilstander rundt det ventede prishoppet på mat som 1. februar i år.

Så tok Kiwi en 180-grader og droppet hele økningen, med konkurrentene på slep.

– Det var snedig av Kiwi å ta det grepet. Men vi må minne folk om at de ikke vant en eneste pristest i hele fjor. Det er ikke Kiwi som er billigst. Jeg må nesten berømme dem for at de har skapt det inntrykket. Det er smart, sier Oda-sjef Karl Munthe-Kaas til VG, og sikter til at de slo dem i alle VGs matbørser i fjor.

Kiwi fikk også litt av æren for at boligrenten din kanskje blir lavere fremover – mer om det i denne saken.

GRÜNDER: Karl Munthe-Kaas utenfor Odas lokaler i Nydalen i 2021. De er den yngste og minste aktøren i bransjen. Basert på postnummer, dekker Oda husholdninger der det bor 2,7 millioner nordmenn.

– Folket fikk jo billigere mat fordi Kiwi presset prisene 1. feb.?

– De hadde lavere priser enn oss i en time, men om det påvirker politikerne til å holde tilbake reguleringen, vil det lede til høyere priser.

– Men uten dem hadde ikke du satt ned?

– Det vet man ikke. Dette går i bølger. Og i hele fjor var det vi som presset pris, og slo dem i alle VGs pristester.

– Vi vet vi må betale mer

Oda-sjefen påstår at Kiwi droppet prishoppet for å gi inntrykk til politikere at de tar ansvar – og dermed hindre at regjeringen går inn for et forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser for mat og dagligvarer. Dette har vært på høring, som vil si at aktører og privatfolk kan melde inn hva de mener.

Bakgrunnen for forslaget rundt den nye regelen (forskriften), er at det er bekymringer knyttet til konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

– Vi vet at vi og de andre kjedene må betale mer, spesielt fra de største leverandørene. Hadde vi ikke måttet gjøre det, hadde vi knust Kiwi på pris. Vi hadde most dem om innkjøpsprisene var like. Den eneste grunnen er at de største leverandørene ønsker å holde NorgesGruppen lojale, det gjør de ved å forskjellsbehandle.

Karl Munthe-Kaas Oda, tidligere Kolonial.no, er en norsk matbutikk som selger dagligvarer og middagsretter med levering på døren.

NorgesGruppen, som eier Kiwi, Meny og Joker, er den desidert største i bransjen. En rapport fra 2019 fra Konkurransetilsynet viste at de får kjøpt inn maten fra leverandører som Orkla og Ringnes billigere enn konkurrenter som Coop, Rema og Oda.

En nyere rapport viser at forskjellene er noe mindre i 2021 sammenlignet med 2017.

– Dette gjør Kiwi for å påvirke politikerne. Jeg håper og tror politikerne ser gjennom det. De burde legge merke til at de store leverandørene også prøver å stoppe forskriften.

Kiwi: – Han overdriver - og det vet han godt selv

Kiwi skal ha seg frabedt påstanden om at de ikke er billigst.

– Kiwi er billigst. Vi tenker butikk, ikke politikk. Hensynet til kundene er årsaken til at vi – i motsetning til Oda – ikke skrudde opp prisene med rundt 10 prosent 1. februar, skriver kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til VG.

SLÅR TILBAKE: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi synes lite om Odas påstander.

Hun legger til at dette er det dyreste Kiwi noen gang har gjort, og «de som tjener på dette er kundene».

– Munthe-Kaas er åpenbart mer opptatt av å snakke til politikere, enn å vinne kampen om kundene. Han overdriver forskjellene i innkjøpspriser, og det vet han godt selv, avslutter hun.

La den beste mannen vinne

Munthe-Kaas derimot, mener at folk vil få billigere mat hvis regjeringen endrer på reglene slik at det blir likere priser for butikkene.

– Da vil den mest effektive aktøren vinne – det vil effektivisere butikkleddet, og åpne opp konkurransen på leverandørleddet.

– Hvis det blir likere innkjøpspriser – kan det ikke da hende at all maten blir dyrere ved at leverandørene øker prisene for alle?

– Det aller beste tegnet på at prisene vil gå ned, er at de største leverandørene gjør alt de kan for å få stoppet den nye forskriften. Det ville de ikke ha gjort dersom prisene hadde gått opp, kontrer Munthe-Kaas.

– Nå må vi løpe dobbelt så fort

Munthe-Kaas bruker Ringnes som eksempel: Han mener NorgesGruppen får billigere brus og drikke fra dem, mot at Kiwi for eksempel produserer mindre av egen brus, og prioriterer Ringnes-produkter i hyllene.

– Ringnes har en vanvittig resultatmargin – 20 prosent profitt i fjor. Ringnes tjener tydeligvis veldig godt på å gjøre NorgesGruppen superlojale. Ringnes har varer vi er nødt til å ha i vårt sortiment, og da kan de ta ut mer profitt fra oss og de mindre kjedene. Dette innrømmer de jo. Det er brudd på loven at en leverandør misbruker sin dominerende stilling.

– Nå må vi løpe dobbelt så fort og være dobbelt så effektive fordi det ikke er like spilleregler. Det er et kjempeproblem. Vi blir holdt tilbake.

Ringnes: – Faktisk litt overrasket

OVERRASKET: kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad.

Ringnes slår hardt tilbake mot Oda:

– Dette er en beskrivelse av virkeligheten som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi er faktisk litt overrasket over dette utspillet. Vi heier på Oda og mener vi har et veldig godt samarbeid. Vårt utgangspunkt i møtet med alle våre kunder – store og små – er å skape vinn-vinn samarbeid hvor vi lykkes sammen, skriver kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad i en e-post til VG.

Oda-sjefen mener det blir mindre konkurranse mellom leverandørene ved at NorgesGruppen blir motivert til å holde de største leverandørene store, sier Oda-sjefen.

– Vi alle forhandler så godt vi kan, problemet er ikke hva NorgesGruppen gjør, men at leverandørene gir NorgesGruppen en lojalitetsrabatt.

– At de promoterer Ringnes-varer over andre, eller ikke pusher like hardt på egne merkevarer, det ser man fordi NorgesGruppen selger større andel av de merkevarene. De klør hverandre på ryggen.