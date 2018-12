ANKE AVVIST: Politimester Jørgen L. Høidahl (t.v.) avbildet etter aksjonen der bevæpnet politi aksjonerte mot pokerspill på Strømmen i mars. Politiadvokat Nicolas Nyhus til høyre. Foto: Mattis Sandblad

Tilbakeviser kritikk etter pokeraksjon

(VG Nett) Politiet tar ikke kritikk for at vanlige pokerinteresserte, som spilte med en innsats på 400 kroner, ble lagt i jern av bevæpnet politi mandag kveld.

Romerike politidistrikt valgte å ta i bruk distriktets egen utrykningsenhet (UEH) som er spesialtrent for skarpe oppdrag da de slo til mot spilleklubben på Strømmen .

Etter å ha sparket inn dørene, ble pokerspillerne kommandert til å holde hendene i været, mens polititjenestemennene holdt sine maskinpistoler skuddklare.

- Folk vil reagere forskjellig på en slik aksjon utfra personlige forutsetninger og tidligere kontakt med politiet. Vi har vurdert de ulike metodene nøye, og veid de ulike hensynene mot hverandre, sier politiadvokat Nicolas Nyhus til VG Nett.

3000 kroner i forelegg

Det var politimester Jørgen L. Høidahl som ga tillatelse til at tjenestemennene skulle være bevæpnet på oppdraget. Det ble gjort av hensyn til politimennenes sikkerhet. Det fantes imidlertid ikke våpen blant de som befant seg i lokalet.

Resultatet av aksjonen var at 32 personer ble innbrakt. Etter et svært kort avhør fikk de beskjed om at det greieste var å vedta et forelegg på 3000 kroner.

Ifølge Nyhus endte saken med at 28 personer ble bøtelagt. I tillegg ble innsatsen på 400 kroner inndratt. To stykker var bare til stede i lokalet uten å spille, og disse har ikke fått noen straffereaksjon. De to siste personene som ble innbrakt mistenker politiet at var arrangørene, og reaksjonen mot de to er foreløpig ikke avgjort.

Vanlige familiefolk

Aksjonen ble satt i verk etter opplysninger som var innhentet av etterretningsavsnittet ved Lillestrøm politistasjon.

- Vi har registrert at det har vært personer på stedet som er kjent for politiet fra tidligere, forteller Nyhus.

Politiadvokaten bekrefter imidlertid at de personene ikke var tilstede under aksjonen i går kveld. De som ble innbrakt var hovedsakelig var vanlige pokerinteresserte. Flere har også familie og har aldri tidligere vært i kontakt med politiet i forbindelse med straffbare handlinger.

- Vårt hovedformål var å få avdekket og stanset denne virksomheten, understreker Nicolas Nyhus.

Norges pokerforbund er kritisk til politiaksjoner av denne typen.

- Politiet har hele uken snakket om at de har for lite ressurser. Hvis de prioriterer slik, så er det ikke rart de har lite ressurser, sier leder Hanna Nilsson til VG Nett.

En mengde nordmenn har de siste årene slengt seg på pokerbølgen, og blitt hektet på kortspillet.

- Så lenge pokerforbundet har som formål å legalisere, så skjønner jeg at de bruker mediedekningen rundt denne saken for alt det er verdt. Utover det kan jeg ikke se hvor det kritikkverdige i denne saken skal være, sier Nyhus og slår fast:

- Vi har avdekket et straffbart foretagende og slått ned på det.

Paragrafene som gjør det straffbart å delta i pokerspill er foreslått fjernet i den nye straffeloven som nylig har vært ute til høring.

Kontakter advokat

Ylva Thorsrud var blant de 32 som ble lagt i håndjern av bevæpnede polititjenestemenn mandag kveld. Hun ble sjokkert og redd over behandlingen pokerspillerne fikk.

Hun valgte å vedta vedlegget på 3000 kroner, men etter å ha tenkt seg om ønsker hun å få saken vurdert av en advokat.

- Jeg vil se nærmere på det. Jeg har fått høre at denne paragrafen aldri tidligere har blitt benyttet til å gi pokerspillere forelegg. Dette er et engangstilfelle og det synes jeg er veldig spesielt, sier Thorsrud.

22-åringen var kjent med at det var ulovlig å arrangere pokerspill med penger som innsats, men trodde spillerne gikk fri for straff.

- Jeg har tatt kontakt med advokat, og det er flere av spillerne som vil gjøre det sammen, sier hun.