AU REVOIR: Farvel til munnbind. Hvert fall for denne gang. Støre kom hjem fra Frankrike for å åpne Norge lørdag.

I kulissene: Dette skjedde i dagene før gjenåpningen

Isolasjon – eller ikke isolasjon? Plikt eller anbefaling? Det er spørsmålene regjeringen og helsemyndighetene har slitt mest med. Her er diskusjonene som førte frem til – nok – en gjenåpning av landet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da statsminister Jonas Gahr Støre tok flyet hjem fra sitt kjære Frankrike fredag kveld, var beslutningen allerede tatt: Landet skulle åpnes.

– Jeg hadde en god samtale med mine kollegaer på SMK (Statsministerens kontor, red.anm.) før jeg reiste fra Brest, sier Støre til VG om prosessen fram til gjenåpningen lørdag.

På utenlandsreisen kunne Støre kombinere to av sine lidenskaper: Frankrike og havet. Han var nemlig i den franske havnebyen Brest på et internasjonalt «toppmøte» om havets tilstand med andre statsledere.

DÉJÀ VU: Støre spankulerer med en utenriksministers selvsikre skritt. Men nå er han på utenlandsreise som statsminister.

Og mens han forlot landet som «bare» Norges statsminister, kom han hjem som nyutnevnt høy beskytter av FNs havtiårsallianse.

Den høye beskytteren fikk raskt andre ting å tenke på på vei hjem til Norge, og jobbet da iherdig med planlegging av pressekonferansen.

– På flyet hjem jobbet vi med innlegget vi holdt i dag, sier Støre til VG.

HIGH STAKE PLAYERS: Støre møtte storkarer fra hele verden på toppmøte i Brest. Han holder ved liv gamle kunster ved å ha sin egen Spotify-profil på fransk.

Ulike vurderinger

De siste rådene, også kalt det faglige grunnlaget, ble ifølge SMK levert av helsemyndighetene torsdag formiddag – siden brukte regjeringen tid på å jobbe seg grundig gjennom fagmaterialet.

Noen tiltak var det enklere å konkludere raskt med at skulle skrotes.

Statsministeren peker på både kravet om en meters avstand og om munnbind. Der var rådene klare.

Støre sier det mest krevende var spørsmålet om isolasjon ved coronasmitte:

– Her var det litt ulik vektlegging fra fagmyndighetene og Holdenutvalget. Det brukte vi mest tid på, jeg vil ikke si det var veldig vanskelig, men det var flere forhold måtte veies opp mot hverandre.

Han trekker blant annet fram det samlede sykefraværet i landet:

– Og risikoen for at smitten blir for høy. Nå likebehandler vi langt på vei covid-19 med andre sykdommer.

MASK OFF: Både helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre kunne med god samvittighet bevege seg fritt uten maske, etter pressekonferansen.

Skrote isolasjon

FHI var tidlig klare på at de ønsket å skrote isolasjonsplikten, altså at isolasjonen er lovpålagt. De ville heller ha isolasjon som en anbefaling.

Ifølge helseministeren foreslo Helsedirektoratet først å fortsette med forskriftsfestet isolasjon, som betyr at du kan bli straffet ved å bryte den.

Gjennom flere møter og drøftinger både internt og mellom etatene, stilte direktoratet seg bak FHIs råd om å gjøre isolasjonsplikten om til en anbefaling.

– Det bekrefter Guldvog fra podiet, de støtter det som nå er valgt, som er en anbefaling, sier Kjerkol.

ULIKE ORD: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at han og regjeringen hadde ulike ordvalg om tiltak, men at han mener innholdet er ganske likt.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han er godt fornøyd med utfallet:

– Vi mente også at det skulle gis anbefaling og ikke påbud om å isolere seg, men vi brukte ordet å være isolert mens regjeringen har valgt ordet hjemme når man er syk, jeg synes det er like godt.

FHI-sjefen: – Masse diskusjon

FHI-direktør Camilla Stoltenberg bekrefter også til VG at isolasjon var krevende å komme til enighet om.

– Det var masse diskusjon om akkurat det.

Det myndighetene landet på var å anbefale en overgangsperiode på 2–3 uker, der de anbefaler fire dagers isolasjon.

– Alternativet var fortsatt å ha det forskriftsfestet men mange unntak, men vi har dårlig erfaring med det å ha mange spesifikke unntak, det er veldig komplisert og lite fleksibelt, forteller Stoltenberg.

FRAM OG TILBAKE: FHI-boss Camilla Stoltenberg sier at særlig isolasjon har vært tema for mye diskusjon.

– Svært hurtig

Etter regjeringen mottok det faglige grunnlag torsdag, gikk arbeidet slag i slag.

– Det var da, som ellers, dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet og fagmyndighetene i etterkant, for å sikre at rådene er riktig forstått og for å gjøre nødvendige avklaringer, sier Støre.

Den store pakken av lettelser som kom forrige uke ble behandlet i full regjering, der alle statsrådene var inne og vurderte på sine områder.

– Også pakken som ble lagt frem i dag ble behandlet av berørte departementer. Men nå var saksbehandlingen svært hurtig, sier Støre og utdyper:

– Alt av nødvendige avklaringer mellom departementene, forskriftsarbeid og politiske beslutninger kom på plass i løpet av en hektisk fredag, slik at en samlet pakke kunne kommuniseres ut lørdag morgen.