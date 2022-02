Farevarsel i Sør-Norge: − Kjør forsiktig

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på nedbør i Sør- Norge og snøfokk i Finnmark. I Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og indre strøk av Telemark kan du vente deg opp til 25 millimeter nedbør.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Totalt har vi sagt at det kan komme fem til 25 millimeter snø i indre og høyereliggende strøk. I områder som ligger lavere enn 100 til 400 meter er det nok mest regn som kommer, eller kanskje litt sludd. Så du må litt inn i landet for at nedbøren skal være hvit når den treffer bakken, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

Årsaken til farevarselet i Sør-Norge er lavtrykk som skal passere inn over Skagerak. Farevarselet her gjelder ut mandag. Først og fremst vil det kunne påvirke trafikken i området.

– Vi har i hovedsak sendt ut farevarsel for at det kan bli litt trøbbel i trafikken. Det blir gjerne litt vanskeligere kjøreforhold og det kan ta litt tid å få brøytet veier. Så folk kan være forberedt på at reiser kan ta litt lengre tid og at de bør beregne litt mer tid på å forflytte seg og tilpasse kjøring til kjøreforhold, forklarer meteorologen.

På Twitter har meteorologene en klar beskjed: Kjør forsiktig!

Været skaper mandag ettermiddag trøbbel på veiene flere steder: Politiet i Innlandet melder mandag kveld om flere lastebiler som står fast, mens i Kongsberg, Mjøndalen og Notodden har det vært ulykker som følge av krevende kjøreforhold.

Er det trafikk-trøbbel der du er? Tips oss her!

Flere veier stengt

I Finnmark er det mest fare for snøfokk. Også den vil kunne påvirke trafikken.

– I Finnmark er det et lavtrykk som ligger litt ute i Barentshavet, øst for Finnmark med ganske kraftig vind og en del snøbyger. Så der er det snøfokk som gjelder. Også det er et varsel vi først å fremst sender ut for at folk som skal ut i trafikken skal være oppmerksomme på vanskelige kjøreforhold, forklarer Berger.

I Finnmark varer farevarselet ut tirsdagen.

Vegtrafikksentralen Nord melder mandag kveld at flere veier i Finnmark er stengt og at det er innført kolonnekjøring på flere veier.

– Svært vanskelige kjøreforhold på de veier som er åpne for trafikk. Vi oppfordrer folk til å la bilen stå, lyder beskjeden fra sentralen.

Regn flere steder

Selv om det ikke er sendt ut farevarsler andre steder i landet vil det bli vått flere steder.

– Ellers i landet er også været ganske vekslene. Vestlandet har regn og snø i høyden. Møre og Romsdal og Trøndelag begynner det å bli litt bedre vær. Ut på kysten og nord i Trøndelag har det vært litt sjanser for sol, men nå er det vel snart så solen går ned siden det er sent på ettermiddagen, sier Berger.

Sender oftere farevarsel i Sør-Norge

Meteorologen påpeker at det er ulike faktorer som spiller inn på om farevarsel blir sendt.

– Når vi sender farevarsler så ser vi også an hvilke områder vi sender farevarsler om. De tåler mer snø lenger nord i landet enn de gjør her på østlandet. Det henger sammen med mange ting som mengden trafikk og hvor vant man er med masse snø. Så det er litt forskjellig grenser for når vi sender farevarsel.

– Vi sender nok oftere ut farevarsel i Sør-Norge enn vi gjør i Nord-Norge på snø for det blir mer kaos der hvor det er mer trafikk