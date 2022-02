HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet anbefaler å teste mindre

Testing og isolasjon er blant de mest omfattende tiltakene i samfunnet. Før regjeringens corona-pressekonferanse har helsemyndighetene vurdert hvordan det kan trappes ned.

– Det jeg kan si, er at vi anbefaler å gå i retning av mindre og mer målrettet testing. Så vil jeg ikke spekulere i når de endringene kan skje, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Snart kommer det nye corona-lettelser: Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse lørdag, og ifølge VGs opplysninger vil de varsle at både meteren og munnbindpåbudet fjernes.

Men et annet tiltak som kan være inngripende for mange, og som kan påvirke sykefraværet i samfunnet, er testing og lovpålagt isolasjon av smittede. Forrige gang regjeringen lettet på tiltakene, sa helsedirektøren at det raskt kunne bli nødvendig å kutte ut mer av testingen.

– I det vi vurderer, inngår alle de viktige tiltakene vi har gjenstående nå. Meteren, bruk av munnbind i ulike situasjoner, hvilket testregime vi skal ha, om vi fortsatt skal teste utover de som har symptomer, og hvordan vi skal innrette isolasjonen. Dette er noen av de viktige temaene som vurderes i disse dagene, sier Guldvog.

Flere trinn

I dag må voksne som bor med en smittet teste seg, og gå i isolasjon i fire dager hvis de får påvist smitte, selv om de ikke har symptomer. Det gjør at mange må være hjemme fra jobb – samtidig kan smitten i samfunnet øke hvis de ikke isolerer seg.

– Så det er disse to forholdene hvor det da gjøres vurderinger av den balansen, sier Guldvog.

Han ønsker ikke å si hvor langt Helsedirektoratet har gått i anbefalingene de har levert til regjeringen før morgendagens pressekonferanse, men beskriver trinnene som kan komme etter hvert slik:

– Her er det en trapp som vi sannsynligvis kommer til å gå nedover, hvor vi i dag tester en god del mennesker som ikke har symptomer, men som har vært nærkontakter. På et tidspunkt vil det bli naturlig å teste bare de som har symptomer, og på et tidspunkt bare de som oppsøker helsetjenesten eller jobber der – såkalt klinisk testing. Deretter vil det bli naturlig å håndtere det mer som andre luftveissykdommer, hvor man bare tester seg i spesielle tilfeller, der man for eksempel har behov for å vite det med tanke på et behandlingsvalg.

– Trenger man å følge trinnene og trappe ned, eller kan man gå rett til klinisk testing?

– Det kan jeg ikke spekulere i, det er naturligvis innenfor regjeringens handlingsrom, og de behandler og håndterer dette fortløpende, svarer Guldvog.

– Det er absolutt mulig å avvikle alle tiltak, det vil medføre en noe økt risiko naturligvis, men det blir da en politisk vurdering.

– Positiv retning

Også når det gjelder vurderingen av selve påbudet om å isolere seg i fire dager, sier helsedirektøren at det er noen naturlige trinn i hvordan man kan tenke fremover:

– Vi har et påbud om isolasjon i dag. Det gjøres naturligvis vurderinger av om man skal gjøre om fra påbud til anbefaling, og på hvilket tidspunkt. Dette er noe som vurderes av regjeringen, sier han.

– Etter hvert vil også denne sykdommen håndteres mer normalt slik at man som med andre sykdommer får råd om å være hjemme når man er syk, men ikke nødvendigvis når man er bekreftet smittet, for det er to litt forskjellige ting.

Han sier det som er viktig er å finne den riktige timingen på de ulike trinnene, slik at fraværet og belastningen på samfunnet blir minst mulig.

– Jeg tror veldig mange vil oppleve at dette går i en veldig positiv retning. Og så er det jo hele tiden et spørsmål om nøyaktig når kan vi normalisere absolutt alt.